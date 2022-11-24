С 24 ноября на Агенскалнском рынке начнутся рождественские ярмарки. И продлятся целый месяц

Начиная с 24 ноября обновленный рынок в Агенскалнсе приглашает всех желающих посетить рождественские ярмарки, которые впервые пройдут в отреставрированном историческом павильоне рынка. Ярмарки на рынке продлятся вплоть до 31 декабря.

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Маленькие сюрпризы и открытия будут поджидать вас на каждом шагу – неожиданные вкусы, торговцы со всей Латвии, свежеиспеченные пряники, горячие напитки, теплый трикотаж и оригинальные подарки в течение всего месяца. В это же время на рынке будет работать pop-up рынок современной латвийской керамики.

Фермеры и ремесленники будут продавать вязаные носки и перчатки, чай, изделия из дерева и свечи на рождественской ярмарке. Свои творения предложит и Латвийское общество слепых. На рынке также можно будет найти творения местных дизайнеров, таких как MunDesign, Raja Style, Ledene, DER design, Wrap It, ISSP, Spēka Rotas и т.д.

На ярмарке вы сможете отведать различные деликатесы – булочки с кардамоном и кофе с цикорием, свежеиспеченные имбирные пряники, мороженое и глинтвейн. Кафе на втором этаже порадуют вас специальными праздничными предложениями, а во дворе рынка вы сможете выбрать себе елочные украшения и адвентовские венки.

С 3 по 31 декабря на Агенскалнском рынке будет работать pop-up рынок мастеров современной латвийской керамики, в котором примут участие как минимум 14 брендов разной степени известности. Здесь можно будет купить разнообразные изделия из фарфора, обожженной глины и керамическую посуду и украшения.

В то же время в течение месяца на рынке будут проходить творческие и образовательные мастер-классы для детей и подростков.

Время работы рынка

1 этаж: вторник-суббота 8:00-19:00, воскресенье-понедельник 9:00-17:00

вторник-суббота 8:00-19:00, воскресенье-понедельник 9:00-17:00 2 этаж: кафе – воскресенье-четверг 11:00-21:30, пятница-суббота 11:00-23:00; бары 10:00-23:00

Режим работы pop-up рынка керамики (с 3 декабря)

каждый день с 9:00 до 19:00 (24, 25 и 31 декабря с 9:00 до 17:00)

25 декабря рынок закрыт.