С 27 декабря в Юрмале начнется игра-квест "По следам зверей" (со сладкими призами)
Foto: Artis Veigurs

Впереди Рождество и Новый год и Юрмала – как и большинство латвийских городов – празднично украшена. В нескольких местах города установлены украшенные ели, по вечерам город украшают светящиеся гирлянды, а в лесопарке Дзинтари сияют тысячи разноцветных огней. Но это еще не все… Юрмала приготовила увлекательную возможность провести свободное время активно – в городе пройдет игра-квест "По следам зверей".

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Игра продлится всего одну неделю – с 27 декабря по 2 января. Нужно будет найти контрольные точки, ответить на вопросы игры и узнать много интересных фактов о животных, птицах и насекомых! Например, какое животное может почувствовать землетрясение на 15 минут быстрее человека, и кто поможет найти взрывчатку? Как моряки определяют приближение шторма? И другие, не менее интересные вопросы.

Каждый, кто правильно выполнит задание, сможет получить приз в Юрмальском туристическом информационном центре – им будет сладкий подарок от самых популярных ресторанов и кафе Юрмалы. Для получения приза достаточно найти 13 из 17 контрольно-пропускных пунктов.

  • Прочтите описание животного в задании и найдите его имя или изображение на контрольно-пропускном пункте.
  • Сфотографируйте это. На изображении должен быть изображен объект и один или несколько членов команды.
  • Покажите сделанные фотографии в Юрмальском туристическом информационном центре.


Если вы правильно запомните и пройдете хотя бы 13 чек-пойнтов, команда получит сладкий приз!

Туристический информационный центр находится в Майори, улица Лиенес, 5. Время работы с 27 декабря по 2 января ежедневно с 10:00 до 17:00.

Задания будут опубликованы на сайте Visit Jurmala 27 декабря.

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