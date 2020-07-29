С 6 августа airBaltic начнет летать на остров Родос

Латвийская авиакомпания airBaltic 6 августа начнет прямые сезонные полеты из Риги на остров Родос в Греции. Полеты по новому маршруту будут выполняться два раза в неделю на самолете Airbus A220-300.

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"Мы рады предложить путешественникам еще один популярный летний маршрут на остров Родос в Греции, а также обеспечить путешественникам с юга соединение с Ригой и дальше. Мы возобновляем все больше полетов, в то же время соблюдая различные дополнительные меры предосторожности, чтобы гарантировать безопасность работников и пассажиров", - заявил исполнительный директор airBaltic Мартин Гаусс.

Полеты будут осуществляться два раза в неделю вплоть до 22 октября. Вылет на Родос запланирован на 13:40, на Родосе самолет приземляется в 17:15 (длительность перелета - 3 часа 35 минут). Обратный путь занимает 3 часа 40 минут: вылет с острова в 18:10, прибытие в Ригу в 21:50.

Безопасность и здоровье пассажиров являются нашими приоритетами. Мы ввели строгие меры безопасности, а также организуем наши полеты, следуя рекомендациям ответственных органов. Всем пассажирам airBaltic во время полетов бесплатно обеспечивается основной защитный комплект, в который входят маска для лица и дезинфицирующие салфетки.

airBaltic тесно сотрудничает с ответственными органами, следя за ситуацией, а также проявляет гибкость, чтобы в случае необходимости приспособить расписание полетов. Пассажирам перед полетом следует проверить условия въезда и введенные в аэропортах ограничения на официальных сайтах или в местных посольствах. Условия быстро меняются и отличаются в каждой стране, поэтому всегда следует убедиться в том, что вы ознакомились с новейшей информацией.

К концу августа 2020 года airBaltic соединит Балтию 69 маршрутами. В настоящее время airBaltic выполняет прямые рейсы из Риги в различные деловые центры Европы и такие популярные регионы для отдыха. С полным расписанием полетов airBaltic можно ознакомиться на сайте компании www.airbaltic.com.