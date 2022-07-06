С 6 июля в Рундальском дворце можно осмотреть скульптуры мастеров барокко Львова

В выставочных залах корпуса бывшей конюшни Рундальского дворца-музея с 6 июля до 31 августа можно посетить выставку "Мистика в скульптуре барокко: Иоганн Георг Пинзель и другие мастера Львова XVIII века". На выставке будут представлены 20 выдающихся произведений скульптора позднего барокко Иоганна Георга Пинзеля (ок. 1720?–1761?), а также других мастеров деревянной скульптуры из окрестностей Львова.
Все представленные на выставке работы из фондовой коллекции Львовской национальной художественной галереи имени Бориса Возницкого до конца мая экспонировались на выставке в Национальном музее Дворце правителей Великого княжества Литовского в Вильнюсе. Поскольку в обстановке военных действий в Украине возвращение произведений скульптуры во Львов подвержено риску, Рундальский дворец-музей принял решение на время выставить их в своих помещениях, предоставив возможность жителям Латвии, а также иностранным посетителям ознакомиться с важной частью культурного наследия Украины.
На выставке будут представлены 20 впечатляющих, преимущественно позолоченных произведений деревянной скульптуры, изготовленных в XVIII веке. Окутанные тайнами работы выдающегося скульптора Иоганна Георга Пинзеля заслуживают права быть признанными высшим достижением в скульптуре позднего барокко Львова и его окрестностей. Наряду с работами Иоганна Георга Пинзеля представлены и работы других прославленных мастеров, например Антония Осинского, Яна Оброцкого и Франциска Оленского, а также достижения других неизвестных авторов, в произведениях которых нашли отражение драматизм и мистика скульптуры эпохи барокко Львовского региона. Эти скульптуры в свое время были выполнены для церковного убранства.
Из Риги до Рундальского дворца можно удобно добраться прямым автобусным рейсом; автобус курсирует два раза в день – от Международного автовокзала Риги в 9:20 и в 12:20 час., обратно от Рундальского дворца в Ригу – в 14:15 и в 17:10 час.