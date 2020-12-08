С конца марта 2021 года Ryanair начнет летать из Риги в Венецию
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Сегодня, 8 декабря, авиакомпания Ryanair объявила о появлении в 2021 году нового маршрута из Риги в Венецию (Тревизо). Новый маршрут откроется 30 марта 2021 года в рамках программы Ryanair "Латвийское лето 2021 года", полеты будут выполняться два раза в неделю.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Чтобы отметить это событие, Ryanair начала распродажу билетов на этот маршрут по цене, начиная от 19,99 евро, для поездок ч 1 марта до конца июня 2021 года. Билеты нужно будет забронировать до полуночи четверга 10 декабря только на сайте авиакомпании.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Delfi Turgid

Sharing Options

0

Source

Delfi Turgid

Tags

Венеция Ryanair Италия
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Укрыться в мире звуков. Тест наушников Huawei FreeBuds Pro
Удаленная работа: какие документы компании могут подписывать электронно
Wolt у тебя по соседству: Пурвциемс
Жить с ВИЧ = жить долго? Янис Кривенс рассказывает историю Оярса
Эксклюзивное судно для отдыха и развлечений строится в Рижском порту по заказу французской компании
Первые бизнес-решения технологий 5G могут появиться в сфере транспорта, логистики и портов
В этом году Рижский порт больше всего перевалил древесины и лесопродукции
Samsung Galaxy Note20 — элегантный и надежный партнер для работы и развлечений