С конца марта 2021 года Ryanair начнет летать из Риги в Венецию

Сегодня, 8 декабря, авиакомпания Ryanair объявила о появлении в 2021 году нового маршрута из Риги в Венецию (Тревизо). Новый маршрут откроется 30 марта 2021 года в рамках программы Ryanair "Латвийское лето 2021 года", полеты будут выполняться два раза в неделю.

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Чтобы отметить это событие, Ryanair начала распродажу билетов на этот маршрут по цене, начиная от 19,99 евро, для поездок ч 1 марта до конца июня 2021 года. Билеты нужно будет забронировать до полуночи четверга 10 декабря только на сайте авиакомпании.