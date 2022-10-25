С пятницы по воскресенье: На этой неделе пройдет Фестиваль света Каросты

На этой неделе в лиепайском Редане, на бульваре 14 ноября, 82/86 будет праздноваться праздник света Каросты.

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В подготовке к фестивалю приняли участие более 100 лиепайских школьников, которые в течение 2 месяцев изготовили лампы из разных материалов вторичного использования. Изготовленные учениками лампы будут выставлены в Редане, а по завершению фестиваля - возвращены авторам.

Свои световые объекты представят несколько известных латвийских художников. Эгонс Першевич подготовит для фестиваля люстру, а также выставит свои световые объекты, созданные в прошлые годы. Кристиан Бректе будет использовать в своих работах предметы, найденные на старом судоремонтном заводе. Кирилл Пантелеев "откроет глаза" красным деревьям Редана.

Фестиваль света Каросты пройдет в течение трех вечеров — 28, 29 и 30 октября, начиная с 18:00.

В 19:00 посетители смогут насладиться музыкой у костра. В пятницу вечером автор песен Арнис Мильтиньш и его дочь Лаума исполнят душевные песни, привлекая также посетителей. В субботу вечером у костра будет играть группа TRANS CEN DEN TALE, их музыка погрузит вас в транс и перенесет в прекрасное далеко, куда мы так хотим попасть. В воскресенье Роберт Динтерс и Занда Штраус исполнят множество известных и не очень известных песен.

Каждый вечер в 21:00 будет проходить огненное шоу.

На фестивале будет работать буфет, можно будет купить аксессуары с огоньками или раскрасить свое лицо светоотражающими красками. Будет организован мастер-класс по изготовлению свечей и запуск плавающих фонариков счастья в Крепостном канале.