С пятницы по воскресенье: На этой неделе пройдет Фестиваль света Каросты

В течение трех ночей – 20, 21 и 22 октября – в лиепайском Редане будет проходить праздник света и музыки. Темной осенью мы больше всего жаждем света. Свет, будь то живой огонь, электрический свет или световые проекции, будет дополнять друг друга на протяжении всех дней фестиваля. Мероприятия пройдут в течение трех вечеров с 19:00 до 23:00.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Foto: Janis Bruders

В Редане будут представлены световые объекты как зарубежных, так и местных художников. Их создадут художники Ким Юрек, Эрик Шмитц, Клара Кабрера, Ритварс Эмбректс, Инга Крейцбурга, Синтия Карницка и другие. Андрис Крейцбургс и Эгонс Першевицс подготовят специальный световой объект в Крепостном канале.

Foto: Janis Bruders

Особое внимание на фестивале будет уделено семьям и любителям активного отдыха – у них будет возможность пройтись по световой тропе. А желающим перекусить будут предложены разнообразные деликатесы.

Кроме того, все три вечера будет проходить огненное шоу – жонглирование огнем и огненные скульптуры. Огненное шоу создадут художники Андрис Крейцбургс, Эмилс Ашманис и Иева Анна Авотиня. Световое искусство будет сопровождаться музыкальными выступлениями. Выступят музыканты Рейнис Яунайс, Арис Зиемелис, Дзинтарс Тилакс и Матисс Павитолс.

Foto: Andrey Flysurfer

В сотрудничестве с лиепайскими школьниками создано более 100 ламп из различных материалов вторичного использования, которые будут выставлены в Редане во время фестиваля света, а по завершению фестиваля возвращены авторам.

Вход на фестиваль – бесплатный.