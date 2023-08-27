С ветерком: мини-круизы по Латвии, где можно красиво отдохнуть на воде

Круиз по живописным рекам Латвии — это очень увлекательное приключение, которое сделает особенным не только жаркий летний день, но и прохладный вечер. Свежий воздух, удивительные виды и эмоции — для этого не обязательно отправляться в дорогой кругосветный круиз, ведь насладиться прогулкой на катере или кораблике можно и в Латвии.

Юрмала

Все привыкли ездить в Юрмалу на машине или поезде, но в жаркие дни это превращается в кошмар — водители автомобилей застревают в бесконечной пробке, а в поезде приходится ехать в переполненных вагонах.

Прогулочный кораблик Elizabete предлагает элегантное путешествие в Юрмалу. За 2,5 часа плавания можно насладиться прекрасными видами на Рижский пассажирский порт, Рижский свободный порт, Кипсалу, Андрейсалу, Кундзиньсалу, Мангальсалу и Болдераю. Продолжая движение вдоль реки Буллю, вы увидите парк каменных скульптур и пейзажи, окруженные камышом.

Войдя в реку Лиелупе, вы увидите Белую дюну, а также панорамный вид на Юрмалу.