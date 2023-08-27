С ветерком: мини-круизы по Латвии, где можно красиво отдохнуть на воде
Foto: JRTC arhīvs

Круиз по живописным рекам Латвии — это очень увлекательное приключение, которое сделает особенным не только жаркий летний день, но и прохладный вечер. Свежий воздух, удивительные виды и эмоции — для этого не обязательно отправляться в дорогой кругосветный круиз, ведь насладиться прогулкой на катере или кораблике можно и в Латвии.

Юрмала

Все привыкли ездить в Юрмалу на машине или поезде, но в жаркие дни это превращается в кошмар — водители автомобилей застревают в бесконечной пробке, а в поезде приходится ехать в переполненных вагонах.

Прогулочный кораблик Elizabete предлагает элегантное путешествие в Юрмалу. За 2,5 часа плавания можно насладиться прекрасными видами на Рижский пассажирский порт, Рижский свободный порт, Кипсалу, Андрейсалу, Кундзиньсалу, Мангальсалу и Болдераю. Продолжая движение вдоль реки Буллю, вы увидите парк каменных скульптур и пейзажи, окруженные камышом.

Войдя в реку Лиелупе, вы увидите Белую дюну, а также панорамный вид на Юрмалу.

У вас уже есть активная подписка!

Это платная статья.

Чтобы продолжить чтение, скачайте последнюю версию приложения DELFI или продолжите чтение с помощью интернет-браузера.

Читать статью.
Чтобы продолжить чтение, оформите абонемент.

Подпишись и читай:

Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Iedvesmai
Mums nevienam rītdiena nav apsolīta. Saruna ar Santu Zaļjalovu
Apskatīt pasauli bez liekiem tēriņiem. Ceļotāja Olafa piezīmes
Mums nevienam rītdiena nav apsolīta. Saruna ar Santu Zaļjalovu
Лучшее лекарство в мире. Активный отдых в Вентспилсе
Как провести выходные с детьми в Вентспилсе
Vai, Eiropai pārejot uz 100% bio pārtiku, pazudīs kokakola?