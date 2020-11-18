ФОТО. Впечатляющие Красные скалы на берегу реки Салацы

Обнажения красного песчаника в Латвии встречаются далеко не в одном месте, но самые красивые они, конечно, в Салацгривском краю. Вы можете с этим поспорить, а можете просто приехать и посмотреть на них своими собственными глазами.

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Красные скалы в Салацгриве расположены в очень живописном месте – на берегу реки Салацы в окружении лесов. Согласно Салацгривскому туристическому справочнику Visit Salacgrīva, Красные скалы Салацы находятся недалеко от железного моста в Мерниеках. Чудесные скалы простираются более чем на 400 метров в длину и около 10 метров в высоту. В них можно найти несколько небольших неглубоких пещер и гротов, доступных только со стороны реки. Напротив скал в заливе Зиедоню устроено место отдыха для туристов.

Также стоит отметить, что это далеко не единственные обнажения песчаника в этом районе. На берегах Салацы много других геологических обнажений, скал и пещер: скалы Упескална, скалы Звигулю и Юнчу и дальше скалы Росту с небольшими пещерами и обнажениями.

Этими красивыми фотографиями мы обязаны Руте Шарковске.

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