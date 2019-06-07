Сегодня по всей Латвии проводится Ночь церквей, во время которой можно будет заглянуть почти в 200 церквей по всей Латвии. В Риге в Ночи церквей примут участие 34 церкви, в части из которых подготовлена специальная программа.

Портал Rīga.lv предлагает обзор программ лишь некоторых церквей. С полным списком можно ознакомиться на baznicunakts.lv/riga.

Домский собор (площадь Гердера)

С 19:00 до 20:30, как и в Ночь музеев, Домский собор откроет для посещения свой сад. В Крестовой галерее будет открыта тематическая галерея. В 21:00 – совместная молитва и исполнение гимна "Dievs svēti Latviju!", с 21:20 до 22:00 – можно услышать рассказ об истории создания Домского собора. С 22:30 до 22:50 будет звучать орган – за инструментом Айгарс Рейнис. С 23:00 до 24:00 – богослужение Света, кульминация Ночи церквей в Домском соборе.

Рижский католический кафедральный собор Святого Екаба (ул. Екаба, 9)

В 17:30 состоится презентация книги Яниса Анманиса "Dievzemīte". В 18:00, 19:00, 20:00, 21:00 состоятся концерты.

В 18:00 – выступают тенор Юрис Визбулис, за органом – Янис Карпович. В программе: Шуберт, Бах, Мендельсон, Альфред Калниньш. В 19:00 – выступления хора Рижского католического кафедрального собора Св. Екаба, смешанного хора "VIVAT" Дворца культуры Ziemeļblāzma. В программе – Шуберт, Моцарт, Форе. В 20:00 – концерт литовской скрипачки Лияны Жиеделяйте и органиста Андрея Данскиса. В 21:00 – выступит камерный хор из Шяуляя "Bičjuliaj".

Рижский православный кафедральный собор Рождества Христова (бульвар Бривибас, 23)

С 18:00 до 19:00 – вечернее богослужение. С 18:00 до 21:00 по собору будут проводиться индивидуальные экскурсии и экскурсии для небольших групп. Язык экскурсий – латышский, русский, английский. Во время экскурсии можно будет узнать об истории храма, о внутреннем убранстве собора. В это же время для посетителей будут открыты колокольня и библиотека, подготовлена специальная программа – творческие мастерские и квест. С 20:30 до 21:00 – православные песнопения в исполнении молодежного хора "Adamant".

Рижская церковь Святого Иоанна (ул. Скарню, 24)

В 21:00 – вводное слово, молитва. С 21:05 – концерт "Draudzīgi uz ērģeļsola" дуэта органистов Айгарса Рейниса и Илзе Рейне. C 22:00 до 23:30 будут звучать латышские песни, песни свободы проекта "Республика улицы Яня".

Комплекс церкви Святой Марии Магдалены и Старого женского цистерцианского монастыря (Музей сакральных вещей) – ул. Клостера, 2

В 20:30 начнется цикл концертов. С 20:30 до 21:30 – концерт "Gaisma dveselei": выступит Эндия Резгале (сопрано), за органом – Илзе Барло (в программе – произведения Генделя, Баха, Вивальди, Дубры, Калейса). В 21:20-22:10 – выступят Синтия Грава и ее друзья, с 22:10 до 23:00 – Дайга Каша.

С 20:00 до 23:00 можно будет осмотреть колокольню и капеллу церкви, с 19:00 до 23:00 – осмотр экспозиции Музея сакральных вещей (в том числе – выставки, посвященной Туринской плащанице). С 20:00 до 23:00 в музее будет демонстрироваться исторический фильм о монастырской жизни ордена цистерцианцев "Сестра Анна".

Евангелически-лютеранская церковь Старой Гертруды (ул. Гертрудес, 8)

В 18:00 – открытие Ночи церквей. В 19:00 и в 21:45 – концерты смешанного хора "Aura" Латвийского университета и ансамбля/оркестра кларнетов из Нидерландов LIGNUM. В 20:00 – концерт Кристины Адамайте (орган) и Марека Романовскиса (флейта). В 21:00 и 22:30 – молитва, в 21:10 – "Рассказы о Гертруде" в исполнении Диты Кугениеце.

В зале Лютера в подвальном этаже в 21:10 начнется дискуссия "Город. Среда. Человек. Церковь". Во время мероприятия будет работать кафе.

Рижская Новая церковь Святой Гертруды (ул. Бривибас, 119)

В 18:00 о начале Ночи церквей оповестят колокола. В 18:15 – прозвучат произведения Й. С. Баха в исполнении Лилиты Озолы (орган), в 21:00 – концерт хора TONIKA. В 19:00 и 21:15 – экскурсия по церкви, знакомство с алтарем и органом (в 21:15 – экскурсия, в том числе, и на русском языке). В 22:00 программу завершит концерт французской романтической музыки (за органом – Лилита Озола, труба – Доменик Левушкан). На протяжении всего вечера будут проводиться занятия для детей, будет работать буфет.

Рижская лютеранско-евангелическая церковь Иисуса (ул. Элияс, 18)

В 18:00 мероприятие откроет священник Эрберт Бикше. С 18:10 до 18:40 – лекция "Чудо деревянной архитектуры" искусствоведа, ассоциированного профессора ЛУ Аустры Авотини. В 19:00-19:40 – концерт хора VIVERE Рижского Технического университета, в 20:00-20:40 – концерт органной музыки "Livonijas atskaņas". C 21:00 до 21:40 – дискуссия "Жива ли дружба?" А с 23:00 до полуночи – час размышлений: возможность каждому предаться рефлексии в тишине храма.

Рижская лютеранско-евангелическая церковь Святого Павла (ул. Деглава, 1)

С 19:00 до 23:00 можно будет увидеть макет церкви, созданный из 60 000 фрагментов LEGO, подняться на башню и ознакомиться с часовым механизмом, осмотреть старую Библию. С 19:00 и почти до полуночи – музыкальные выступления.

Рижская лютеранско-евангелическая церковь Мартиня (ул. Слокас, 34)

В 18:00 – зазвучат церковные колокола и выступит священник Айварс Смуйдрс. В 18:40 – "Старинные танцы в Рижской церкви Мартиня": участвуют группа старинных танцев Ballare, музицируют Майя Клявиня (флейта) и Лиене Андрета Калнциема (орган). В 20:00 – концерт смешанного хора Эмила Дарзиня, в 21:20 – музыкальная импровизация "Вечерние гармонии". В 23:00 – совместные песнопения до полуночи во славу Господу.

На протяжении всего вечера можно осмотреть церковь – в том числе орган и часовый механизм, отметивший 120-летие.

Рижская Римско-католическая церковь Св. Франциска (ул. Католю, 16)

В 17:45 церковные колокола призовут на богослужение. С 18:40 до 20:00 будет звучать духовная музыка. Трижды – в 20:00, 20:20 и 20:40 – будут проводиться интерактивные экскурсии для небольших групп посетителей. В 21:00 начнется концерт хора "Dziesmuvara".