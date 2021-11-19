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Каздангский парк с озерной тропой и смотровой платформой
Семь лучших природных троп и пещер в Курземе, которые вас не разочаруют
Foto: TrenkoTrip

Как ни странно, но даже поздней осенью в Латвии есть, где погулять. Особенно если позволяет погода и почти вся страна ушла на длинные выходные. Один день мы уже отдохнули, а в оставшиеся три Тургид предлагает посетить повнимательнее присмотреться к Курземе, с его прекрасными тропами и пещерами. Благо время доехать, как минимум, до одного из заинтересовавших вас объектов, точно есть.

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Загадочная древняя долина Эмбуте

Эмбуте когда-то было древним населенным и священным местом, и это одна из самых красивых и таинственных территорий в Курземе. Природный парк в Эмбуте был основан в 1977 году для защиты ландшафта, видов и биотопов на территории 232 га.

Трехкилометровая природная тропа, вьющаяся по холмам древней долины, хорошо обустроена, здесь есть лестницы, смотровые площадки и башня. Прогулку рекомендуется начинать от Информационного туристического центра, где можно узнать о самых важных местных достопримечательностях.

Семь лучших природных троп и пещер в Курземе, которые вас не разочаруют
Foto: Alise Lūse

Когда будете идти по тропе, то заметите старинное поместье, руины немецкого рыцарского замка, развалины древней церкви, городище Эмбуте, с которого открывается прекрасный вид на долину, а также долину и дамбу Йоду и могилу Индулиса.

  • Больше об этом месте читайте здесь.

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Каздангский парк с озерной тропой и смотровой платформой

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Delfi Turgid

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Delfi Turgid

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Природная тропа Активный отдых Курземе
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