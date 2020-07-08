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Парк Каздангского дворца
Семь усадебных и дворцовых парков Латвии, в которых обязательно стоит побывать
Foto: Publicitātes attēli

После жаркого июня в Латвии установилась не самая подходящая погода для загорания на пляже в Юрмале или купания в озерах. Но зато мы с вами можем отправиться на прогулки в парки или сады огромного количества усадеб и замков Латвии. Про Рундальский дворец знают все, да и бывали там, наверняка, не раз. А куда можно отправиться еще? Вот семь вариантов.

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Парк поместья Тиньгере


Семь усадебных и дворцовых парков Латвии, в которых обязательно стоит побывать
Foto: F64

Дворец этого поместья был построен в 1805 году петербургским банкиром Иоганном Бахом, а с конца 19-го века до 1920 года поместье было собственностью Остензакенов.

Сегодня одним из козырей поместья является роскошный парк, окружающий здание дворца. В нем есть несколько прудов, грот, Островок любви и другие красивые элементы, которые порадуют вас во время прогулки.

Семь усадебных и дворцовых парков Латвии, в которых обязательно стоит побывать
Foto: F64

Как рассказывает Талсинский туристическо-информационный центр, сейчас здание дворца выполняет несколько функций. Там располагается Ивеская волостная управа, Дом культуры Тиньгере, выставочный зал, библиотека, капелла, а также почта.


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Парк Каздангского дворца

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Delfi Turgid

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Delfi Turgid

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