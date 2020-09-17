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Гарсенский замок
Kokmuiža, Kokmuižas pils, Kocēnu novads
Foto: Māris Stiprais

Осень – все еще неплохое время для однодневных поездок по Латвии. И если вы не большой поклонник прогулок про природным тропам или, наоборот, побывали на большинстве из них, то самое время отправиться в одно из латвийских поместий. Тургид выбрал для вас семь различных вариантов, вот они:

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Кокмуйжский замок

Кокмуйжский замок является частью Валмиерской замковой области, раньше входившей в состав Цесисского епископства. С тех пор облик замка менялся три раза. Изначально он был построен из дерева, отсюда и его название "деревянное поместье". А фундамент нынешнего здания в стиле необарокко был заложен в 1880 году, когда здесь хозяйничали Шредеры — род балтийско-немецких помещиков.

В 2012 году в Кокмуйжском парке провели реконструкцию — создали новый план партера поместья и в его центре установили первые в Латвии сферические солнечные часы.

Фотографии замка можно найти ЗДЕСЬ – ФОТО. Бывший соперник Кёкенхофа - Кокмуйжский замок в Видземе.

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Гарсенский замок

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Delfi Turgid

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