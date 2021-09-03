Осень – все еще неплохое время для однодневных поездок по Латвии. И если вы не большой поклонник прогулок про природным тропам или, наоборот, побывали на большинстве из них, то самое время отправиться в одно из латвийских поместий. Тургид выбрал для вас семь различных вариантов, вот они:
Кокмуйжский замок
Кокмуйжский замок является частью Валмиерской замковой области, раньше входившей в состав Цесисского епископства. С тех пор облик замка менялся три раза. Изначально он был построен из дерева, отсюда и его название "деревянное поместье". А фундамент нынешнего здания в стиле необарокко был заложен в 1880 году, когда здесь хозяйничали Шредеры — род балтийско-немецких помещиков.
В 2012 году в Кокмуйжском парке провели реконструкцию — создали новый план партера поместья и в его центре установили первые в Латвии сферические солнечные часы.
Фотографии замка можно найти ЗДЕСЬ – ФОТО. Бывший соперник Кёкенхофа - Кокмуйжский замок в Видземе.
- 1. Гарсенский замок
- 2. Замок Яунмоку
- 3. Лиелстраупский замок
- 4. Стамериенский дворец
- 5. Замок Дикли
- 6. Замок Бирини