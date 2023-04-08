Семейное путешествие на арендованной Tesla: от вкусных булочек в Энгуре до полупустой Павилосты

Авторы блога Četri ceļo gardi задались вопросом – получится ли удобно, без проблем и спешки объехать Латвию по контуру на электромобиле? Семья арендовала Tesla и отправилась в путь – Delfi публикует заметки из этого путешествия.

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Это – первая часть рассказа о путешествии авторов блога Četri gardi ceļo по контуру Латвии.

Арендованая Teslа

Чтобы осуществить задумку, не обязательно иметь свой электрокар. Для экспериментального путешествия наша семья выбрала три ночлега и арендовала Tesla у компании OXdrive – местной компании по аренде электромобилей. Всего в предложении три вида машин Model 3, но мы остановились на Model 3 Long range – на ней без дополнительной подзарядки можно проехать 400 километров.

День первый

Первая цель поездки – добраться до Колки, а затем спуститься вдоль западного побережья, вплоть до границы с Литвой. Дороги еще не высохли, поэтому мы не рискуем ехать по самому берегу и выбираем только асфальтированные дороги.

Старт – около 9:00 в Пардаугаве, погода пасмурная. В Булдури удается встретить солнце, а там уже дети начинают спрашивать, когда наконец можно будет поесть. Первая остановка – пекарня с приветливыми хозяевами Kukul в Энгуре, где мы покупаем булочки. Съесть их договариваемся на каменистом пляже в Мерсрагсе.

На участке посвободнее мы решили узнать, что умеет Тесла – в рамках закона, конечно. Очень хорошо едет, но надо признать, что мы необъективны, ведь ежедневно ездим на машине со схожей мощностью. Конечно, Tesla, как электромобиль, стартует более резво.

В Берзциеме с левой стороны дороги замечаем табличку с надписью "Рыба, заходите" – это рыбацкий дом Dieniņas. Мы заезжаем во двор, где встречаем хозяина и покупаем местную продукцию.

Foto: "Četri ceļo gardi"

На парковке у пляжа в Мерсрагсе уже стоит несколько автомобилей, но места хватает. Делаем перерыв на булочки и отправляемся дальше. Следующая остановка – мыс Колка.

"По дороге вспоминаем, как два года назад, в самом начале пандемии, гуляли по каменным грудам в Калтене (Калтенские калвы) – тогда нам пришла в голову идея делать заметки о наших путевых приключениях", – рассказывают путешественники.

У мыса Колки оказывается очень ветрено – мы планировали запустить дрон, но поблизости находятся военные объекты, а разрешение у Национальных вооруженных сил нужно было просить заранее.

Следующая остановка – Ирбенская радиолокационная вышка. Здесь предлагают экскурсии, но у нас ограничено время, поэтому мы просто подъезжаем поближе. На вышку в форме гриба хотелось посмотреть сверху, поэтому мы заранее позаботились о разрешении на запуск дрона – и нам даже посчастливилось увидеть, как настраивается часть антенны. Само путешествие до вышки – тоже приключение – сначала небольшая лесная дорога, потом контрольный пункт с воротами, а за ним – бетонные плиты вместо дороги.

Foto: "Četri ceļo gardi"

На обратном пути при помощи дрона смотрим на покинутый городок Ирбе. Вскоре Tesla сообщает, что ей пора подзарядиться, да и мы тоже проголодались. В Вентспилсе ставим машину на зарядку и отправляемся обедать в кафе Ērmanītis – это самое дешевое и вкусное место в Вентспилсе – как мы поняли, это учебная кухня техникума, поэтому обед для четырех обошелся всего в 25 евро.

После обеда устанавливаем навигацию до Павилосты, и из Вентспилсского края сразу оказываемся в Южного Курземском. Это большой край – от Вентспилса до латвийско-литовской границы, и для того, чтобы все здесь осмотреть, не хватит и недели. Проезжаем мимо обрывистого берега в Юркалне и останавливаемся в Павилосте.

Летом нам здесь нечего делать, потому что мы не любим суету, а в жаркое время здесь как на пляже в Турции.

На карте видно, что Павилоста — небольшой городок, и пока машина целиком зарядится, можно обойти его целиком. На данный момент мы проехали более 330 километров, зарядили машину на еще 400, и заплатили за это менее 20 евро.

В Павилосте фотографируем закат на пристани и общаемся с работницей информационного центра для туристов – оказывается, на лето здесь уже все забронировано, так что желающим успеть полюбоваться Павилостой стоит ехать сюда весной.

Когда начинает темнеть отправляемся к первому ночлегу – это дом отдыха Jūras krasti в 20 километрах от Лиепаи. Неподалеку находится Пусенская дюна, которую планируется увидеть на следующий день.

В Jūras krasti несколько домиков – мы останавливаемся в "Романтике" – с видом на лес и море и с большой ванной посреди спальни. Дом подходит как парам, так и семьям с детьми.

План на ближайшие дни – исследовать окрестности и двигаться дальше, в Селию.