"Сердце" на пляже, новая прогулка-квест и пикник в дюнах: Пять идей как провести День Валентина в Юрмале

В этом году День Святого Валентина очень удачно пришелся на воскресенье, а поэтому праздновать его можно начать прямо с утра. Ну и что, что вам кажется, что это "не наш" праздник, или что дарить цветы и шоколад "по расписанию" - дурной тон. Почему бы не считать этот день просто еще одной возможностью побыть вместе с любимым человеком вдвоем и порадовать его да хотя бы прогулкой по Юрмале?

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Юрмала - один из самых романтичных городов Латвии зимой: изысканная деревянная архитектура, замерзший морской берег, белые излучины Лиелупе и заснеженные сосновые леса. И здесь даже в очень ограниченных условиях пандемии можно найти чем заняться 14 февраля.

Романтическое фото у моря



Фотографироваться, на самом деле, можно где угодно. Но если вы хотите в этот день что-то особенное, то отправляйтесь на пляж Дзинтари и сделайте романтическое селфи на фоне специально установленной в виде сердечка рамке. Она расположена у главного входа на пляж.



Tuvojoties gada romantiskākajai dienai, Dzintaru pludmalē pie galvenās izejas uz jūru izvietota ❤️. Aicinām doties pastaigā gar jūru un iemūžināt romantiskos mirkļus un skatus. pic.twitter.com/I6SjucAti7 — Jūrmala (@JurmalaLV) February 12, 2021

Кстати, 14 февраля солнце садится за горизонт в 17:25. Возможно, это самый подходящий момент для того, чтобы признаться в любви, на фоне великолепного заката у моря. Ну а если в это время на пляже будут толпы желающих сфотографироваться около сердца, то всегда можно сделать "ход конем" и прийти на пляж не на закате, а на восходе солнца – в 7:56 утра.

Прогулка-квест "Курортная романтика Булдури"



Если после селфи на пляже Дзинтари вы еще не готовы вернуться домой, в тепло, то отправляйтесь на созданную специально к дню всех влюбленных прогулку-квест "Курортная романтика Булдури" с 23 контрольными точками. Идея квеста заключается в том, чтобы во время прогулки найти в привычной городской среде различные романтические детали – талисманы удачи, символы любви, забавные милые детали на фасадах зданий. Скачать карту в pdf-формате можно ЗДЕСЬ.



Активный отдых для двоих





Foto: Artis Veigurs, Jūrmalas pilsētas arhīvs

Юрмала - самый длинный город Латвии, растянувшийся вдоль моря на многие километры, чем могут воспользоваться закаленные любители зимних прогулок. Пляж включен в два пешеходных маршрута "Тропы Балтийского взморья". Маршрут "Рагациемс - Дубулты", протяженностью 22 километра, начинается за городом - в исторических рыбацких поселках. Далее он проходит по Юрмале, от Яункемери до Дубулты, где можно шагать по самому широкому песчаному пляжу Рижского залива, пересекая центр курорта. Участок тропы "Дубулты - Лиелупе - Булдури" полегче: его протяженность 15 километров. Если у вас дома есть лыжи, вы можете прекрасно взбодриться и разрумяниться, прокатившись по лыжне, проложенной вдоль моря от устья Лиелупе до Яункемери (22 км).



Пешеходные маршруты по разным частям Юрмалы





Foto: Artis Veigurs

Юрмальский туристический информационный центр в прошлом году без дела не сидел. Несмотря на сложную обстановку в сфере туризма, Юрмала взяла и создала пять новых маршрутов для прогулок по Юрмале – по Дубулты, Вецдубулты, Лиелупе, Буллюциемсу и Вецбулдури. Как прошедшие лично по четырем из них можем сказать, что получилось у ТИЦ хорошо и интересно, и Тургид с чистой совестью их вам советует. На маршрутах можно познакомиться с историей курортного города, жемчужинами деревянного зодчества, характерными для Юрмалы, и историями жизни выдающихся личностей.



Более подробное описание маршрутов и карты можно посмотреть и скачать: ЗДЕСЬ (Дубулты) и ЗДЕСЬ (Вецдубулты).

(Дубулты) и (Вецдубулты). Три других маршрута по Юрмале можно посмотреть и скачать: ЗДЕСЬ (Лиелупе), ЗДЕСЬ (Буллюциемс) и ЗДЕСЬ (Вецбулдури).

Пикник в Белой дюне



Более половины территории Юрмалы покрыто лесами. Любой желающий может спланировать романтический пикник на День святого Валентина в уединении на природе, например, на пляже у моря или в окружении сосен. Одно из самых очаровательных мест для пикника - это, безусловно, Белая дюна, которая возвышается на правом берегу Лиелупе между Приедайне и Варнукрогс. Можно "накрыть поляну" и в благоустроенном месте, например, в конце улицы Эзера.

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.