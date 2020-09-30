Шесть интересных парков скульптур, которые обязательно стоит посетить в Латвии

Выдумки латышам не занимать. Об этом же свидетельствует и большое число парков, в которых можно встретить не только деревья, дорожки, скамейки и детские площадки, но множество интересных скульптур, выполненных из дерева, камня и других подручных материалов. Тургид собрал шесть таких мест, которые точно вас не разочаруют.

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Парк Ликсненской усадьбы

Если в предстоящие выходные вы планировали выдвинуться в сторону Даугавпилса, то постарайтесь заехать погулять в парк Ликсненской усадьбы. Зачем? Потому что там интересно и понравится как взрослым, так и детям.

Занимательна история и самой Ликсненской усадьбы – она принадлежала нескольким разным владельцам, горела, а во время Первой мировой войны была практически полностью разрушена. Сохранились лишь несколько хозяйственных построек, часовня и угол господского дома. После этого землю при усадьбе разделили, а ее парк стал общественным местом.

Foto: DELFI

Прогулочная тропа появилась в парке усилиями местных жителей еще в 1999 году. Прогуливаясь по ней, можно не только можно увидеть различные творения из дерева и металла, но узнать, что по этой же тропе ехала верхом на лошади польская национальная героиня — Эмилия Плятер, которая проживала в этой местности в 19-ом веке.

Заслуживает внимания и Дом ведьмы, в котором можно и хозяйку встретить. У подножия холма есть скамейка влюбленных, где можно ненадолго задержаться и отдохнуть. А в 2015 году в парке появилось и Дерево любви, на котором молодожены могут оставить замочек за счастье.

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