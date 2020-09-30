1 6
Парк сказок Викса
Шесть интересных парков скульптур, которые обязательно стоит посетить в Латвии
Foto: Publicitātes attēli

Выдумки латышам не занимать. Об этом же свидетельствует и большое число парков, в которых можно встретить не только деревья, дорожки, скамейки и детские площадки, но множество интересных скульптур, выполненных из дерева, камня и других подручных материалов. Тургид собрал шесть таких мест, которые точно вас не разочаруют.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Парк Ликсненской усадьбы

Если в предстоящие выходные вы планировали выдвинуться в сторону Даугавпилса, то постарайтесь заехать погулять в парк Ликсненской усадьбы. Зачем? Потому что там интересно и понравится как взрослым, так и детям.

Занимательна история и самой Ликсненской усадьбы – она принадлежала нескольким разным владельцам, горела, а во время Первой мировой войны была практически полностью разрушена. Сохранились лишь несколько хозяйственных построек, часовня и угол господского дома. После этого землю при усадьбе разделили, а ее парк стал общественным местом.

Шесть интересных парков скульптур, которые обязательно стоит посетить в Латвии
Foto: DELFI

Прогулочная тропа появилась в парке усилиями местных жителей еще в 1999 году. Прогуливаясь по ней, можно не только можно увидеть различные творения из дерева и металла, но узнать, что по этой же тропе ехала верхом на лошади польская национальная героиня — Эмилия Плятер, которая проживала в этой местности в 19-ом веке.

Заслуживает внимания и Дом ведьмы, в котором можно и хозяйку встретить. У подножия холма есть скамейка влюбленных, где можно ненадолго задержаться и отдохнуть. А в 2015 году в парке появилось и Дерево любви, на котором молодожены могут оставить замочек за счастье.

Дополнительно читать ЗДЕСЬ.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!
1 6
Парк сказок Викса

Source

Delfi Turgid

Sharing Options

0

Source

Delfi Turgid

Tags

Видземе Активный отдых Латгалия Latvija
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Citadele
DELFI Brand Studio Читайте также
Размяться в Вентспилсе: идеи для активных и спортивных выходных
Вентспилс как пункт назначения для культурного туризма
Tecт: можете ли вы назвать себя #смарт-покупателем?
Читмил без обмана. Опыт фитнес-тренера Ребекки Габране
В ходе учений проверили готовность служб к ликвидации последствий загрязнения в порту
Международное сотрудничество — наиболее эффективный способ борьбы с киберпреступностью
Завершены работы по ремонту Даугавгривского берегового укрепления
Паланга – идеальное место для укрепления здоровья и обретения покоя