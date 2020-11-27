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Природная тропа Эважу, ведущая прямо к отвесному берегу
Шесть коротких, но фантастически красивых природных троп в Латвии
Foto: Aivis Saulītis

Совсем недавно мы писали про латвийские природные тропы, длина которых достаточна для того, чтобы устать – четыре, пять, семь, двенадцать, пятнадцать километров… их осилит не каждый. Но есть в Латвии и такие места, где долго гулять не придется – тропы заканчиваются быстро. Зато и устать не успеете, и на природу полюбуетесь – кругом одна выгода! Тургид выбрал шесть таких троп.

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Короткая, но заманчивая болотная тропа в Андрупене


Болотная тропа в Андрупене начинается за воротами музея "Андрупенский сельский двор" (Andrupenes laukusēta). Она предлагает всем желающим прогулку на свежем воздухе и осмотр окрестностей. Сама тропа не слишком длинная – всего 750 метров – но ее обязательно стоит посетить, если вы поклонник такого рода прогулок.

Тропа ведет от подножья холма, где в углублении образовалось высокое или моховое болото. Мостки приведут вас к болотной равнине, заросшей низкими соснами. Здесь своим запахом легко одурманивает болотный багульник.

Шесть коротких, но фантастически красивых природных троп в Латвии
Foto: Ilze Luīze Pauliņa

Прогуливаясь по тропе, вы сможете познакомиться с растительностью болота, большинство из которой составляют растения, которые могут обходиться без минеральных веществ – сфагнум, клюква, влагалищная пушица, вереск, водяника и другие.

  • Дополнительно прочитать про тропу и посмотреть на фотографии можно ЗДЕСЬ.



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Природная тропа Эважу, ведущая прямо к отвесному берегу

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Delfi Turgid

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Delfi Turgid

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Природная тропа Дагда Активный отдых Земгале Курземе Латгалия Реки и озера Pārgājieni Latvija
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