Шесть мест, с которых открывается отличный вид на Вентспилс и его окрестности

Осматривать места и делать фотографии можно с разных точек обзора, но вид сверху совершенно другой, более впечатляющий. Вентспилсский Центр туристической информации (ЦТИ) предлагает посетить ряд мест, где можно полюбоваться видом именно сверху.
Гордость Вентспилса – единственная в Латвии искусственно созданная гора "Шляпа Лембергса", которая зимой становиться лыжной горой, а летом – отличным местом для отдыха и аттракционов. С вершины горы, от места рядом со скульптурой благородного оленя, открывается самый величественный вид в Курземе. В подножие горы расположен Вентспилсский Парк приключений, где можно развлечься и весело провести время. Здесь предлагается широкий спектр аттракционов: веревочная Кошачья тропа, батуты, бамперные лодки, бамперные машины, трамплинная лодка, надувные аттракционы, трасса для спуска на камерах, детская автошкола, вейк-парк, площадка для пейнтбола и другие аттракционы.
Чтобы увидеть Балтийское море, потрясающую береговую линию и порт, нужно подняться на смотровую вышку Южного мола высотой 12 метров. Это излюбленное место вентспилсчан и гостей города, поскольку отсюда можно любоваться изумительным закатом, волнующимся морем и встречать суда, заходящие в порт через морские ворота в нижнем течении Венты. В подножие башни установлены скамейки для отдыха.
В Старом городе находится башня, на которой установлены часы с карильоном, и с ее смотровой площадки открывается вид на историческую рыночную площадь. В XVII–XVIII вв. примерно в этом месте находилось здание ратуши, где собирались граждане, чтобы услышать решения ратуши. Часы каждый час звоном отбивают мелодию популярной латышской песни "Pie dzintara jūras", а в 12:33 и 00:33 припевом песни Улдиса Мархилевича "Uz priekšu, Kurzeme" возвещают особое вентспилсское астрономическое время. Внутри башни находится аттрактивный элемент – большие счеты, а также экспозиция мер, весов и объемов скульптора Глеба Пантелеева.
Любителям космоса будет очень интересно подняться на крышу Вентспилсского Дома творчества, где расположена обсерватория. Она оборудована высококачественным телескопом, с помощью которого в дневное время можно наблюдать за Солнцем, а по вечерам с сентября по апрель можно наблюдать за планетами, Луной и звездами. К тому же наблюдения познавательны и интересны, потому что сопровождаются рассказом лекторов обсерватории.
Весной этого года открыл двери для посетителей новый объект военного наследия – башня коррекции огня 46-й батареи береговой обороны. Объект военного наследия в Вентспилсе уникален, поскольку является одним из редких сооружений береговой обороны в Латвии и Балтии, который отражает историю фортификации Второй мировой войны и единственной так хорошо сохранившейся батареей береговой обороны без наслоений времени и в полном комплекте сооружений. Посетители могут заглянуть внутрь башни и узнать ее историю. Рядом с башней установлен информационный стенд с QR–кодом, с помощью которого в мобильном приложении можно увидеть анимацию об истории событий. К тому же посетители могут подняться на наружную смотровую площадку, с которой открывается удивительный вид на окрестные леса и Балтийское на море.
Кроме этого любителям науки и истории будет интересна экскурсия в Вентспилсский радиоастрономический центр в Ирбене, где можно подняться на необычайную башню радиотелескопа RT-8. Чтобы осмотреть локатор и его территорию и получить представление о том, что это за место, есть возможность записаться на экскурсию, в которую входит прогулка по территории Ирбене вокруг радиотелескопов RT-32 и RT-16, RT-8 с возможностью подняться наверх и увидеть просторы Курземе, прохождение по подземному туннелю и осмотр мемориального помещения конструктора ракет Фридриха Цандера в здании "Кристалл".
Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.