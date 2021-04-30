Шесть отличных пешеходных маршрутов, ведущих прямо к морю

Большинство из вас согласятся с тем, что у моря есть какая-то непреодолимая сила, которая каждый раз заставляет нас отправляться к нему и долго-долго гулять вдоль берега, останавливаясь лишь для того, чтобы понаблюдать за бушующими волнами или поглубже вдохнуть свежий морской воздух. Но до моря надо еще дойти. Тургид решил собрать вместе шесть разных природных троп, которые приведут вас к Рижскому заливу и позволят насладиться прогулкой на всем ее протяжении.

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Гарциемская пешеходная тропа

Пешеходная тропа начинается от улицы Айзвею, у насосной станции, ее длина — 650 метров. Она ведет через природный парк Пиеюра, визитная карточка которого — покрытые лесом дюны.

Собственно, главная цель создания тропы — сделать так, чтобы люди меньше ходили по самому лесу, который является охраняемым биотопом ЕС. И, одновременно — облегчить жителям и гостям Гарциемса доступ к морю, сделав его более удобным.

Foto: Ilze Cerbule

Слева от тропы можно увидеть высокие, 16,5 метров в высоту, дюны. Интересно, что, если пройти немного на запад, можно дойти до горы Бредес, высота которой почти 29 метров. Никаких указателей нет, но дойти до нее стоит — гора примечательна тем, что она даже выше знаменитых параболических гарциемских дюн (22,2 метра).