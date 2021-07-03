Шлем космонавта, микропечка, древняя парикмахерская: Топ-10 старинных предметов, которые можно увидеть в "Парке будущего"

Работающая телефонная будка, шлем космонавта, микропечка на одну кружку чая, столетнее оборудование парикмахерского салона – это лишь некоторые из винтажных вещей, которыми место приключений и вдохновения Nākotnes parks ("Парк будущего") поражает своих посетителей в хранилище старины и мастерской "Машина времени". И все это можно не только осмотреть, но и пощупать и даже испытать. Вот 10 наиболее интересных экспонатов парка.

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Все ещё работающая телефонная будка

Можно ли из прошлого связаться с настоящим? Да, и это доказывает "Машина времени" в Накотне! Из построенной в 1952 году телефонной будки, оснащенной таксофоном семидесятых годов, посетители Nākotnes parks могут позвонить друзьям и родным. Винтажная телефонная будка доставлена на просторы Земгале из Даугавпилса, где в годы перемен ее спас от сдачи на металлолом коллекционер Владимир, создавший музей в собственном дворе.

Окна с аурой старины

Foto: Inese Libere

Приближаясь к зданию "Машины времени", вы сразу же обратите внимание не округлые, напоминающие цветную мозаику окна. Изготовленные около 1885 года окна сохранили оригинальные стекла и доставлены с исторической фабрики экстракции масел в Лиепае. Внутри здания, наполненного аурой старины, они смотрятся еще внушительнее, создавая причудливую игру цветов, особенно в солнечную погоду.

Шлем космонавта

Foto: Kārlis Pildiņš

Особое внимание юных и взрослых посетителей неизменно притягивает шлем космонавта – ведь кто из нас в детстве не мечтал о межпланетных путешествиях?! Этот гермошлем в семидесятые годы прошлого века использовали пилоты сверхзвуковых самолетов, летавшие в ближнем космосе. В "Машине времени" его можно не только осмотреть, но и пощупать.

Бабушкин холодильник

Foto: Inese Libere

В переменной экспозиции "Машины времени" представлен заслуженный ветеран бытовой техники - холодильник 1957 года "Днепр", отличающийся от нынешних моделей плавностью и изяществом форм. С хозяином кладовой старинных вещей, коллекционером Андрисом Каричкином его связывают теплые воспоминания детства. После восстановления старый холодильник обрел облик стильной винтажной вещи, способной украсить даже самый современный интерьер. "Когда его включаешь, он жужжит как пчелка, а петли по-прежнему скрипят, как в далеком детстве, когда после шалостей всегда можно было спрятаться у бабушки, на ее уютной кухне," - рассказывает Андрис. А что в холодильнике на полках? Приезжай в гости и узнай!

Деревянный "Иж"

Foto: Edijs Andersons

Яркий и впечатляющий железный скакун 1949 года, прозванный в народе "деревянным Ижом" за тяжеловатый ход, стал первым экспонатом внушительной мотоколлекции "Парка будущего". Предыдущий владелец расстался с мотоциклом из-за болезненных воспоминаний детства – его отец коллекционировал мототехнику и запрещал детям даже прикасаться к своим сокровищам! Но равнодушных к мотоциклам мальчишек не бывает, запрет часто нарушался, и виновный сурово карался. Зато у нас разрешено ретро технику трогать и даже на нее садиться.

Самый дорогой телевизор

Foto: Kārlis Pildiņš

В "Машине времени" можно увидеть, возможно, самый дорогой телевизор советских времен! Почему самый дорогой? Потому, что доставлен из Латгалии в Земгале на вертолете! Когда-то телевизор занимал почетное место в доме, по вечерам перед ним собиралась вся семья, чтобы посмотреть на черно-белом экране программу "Время", поболеть за хоккеистов или следить за приключениями "Четырех танкистов и собаки". Но очень скоро наш ветеран переживет необычные превращения, будет оснащен продвинутыми технологиями и сможет транслировать Netflix.

Столетнее оборудование парикмахерского салона

Foto: Inese Libere

Можете представить, как дамы 100 с лишним лет назад обзаводились модными прическами? Оказывается, уже тогда волосы прелестниц сушились электрическим, похожим на шлем феном, а металлическая раковина по форме напоминала современные аналоги. Получить представление об истоках индустрии красоты вам поможет оборудование парикмахерского салона, выпущенное в далеком 1900 году и найденное совершенно нетронутым на чердаке одного из домов по улице Кр. Барона.

Мини-печка

Foto: Inese Libere

Вы когда-нибудь видели крошечную печурку для разогрева одной кружки чая? Причем совсем как настоящую, с трубой и зольником. В "Машине времени" один такой экспонат есть! Такая печь привлекает особое внимание бывалых путешественников как вариант для обогрева палатки.

Аптечный шкаф с добавленной стоимостью

Foto: Kārlis Pildiņš

Огромный аптечный шкаф из темного дерева для хранения пузырьков с лекарствами сегодня можно увидеть разве что в исторических фильмах или в музее медицины. Коллекционер Андрис приобрел его для "Машины времени" у владельца одного из старых рижских домов. При реставрации всех ждал сюрприз – в шкафу обнаружился тайник с деньгами, и коллекцию пополнили монеты 1722 года.

Патефон для красивых мгновений жизни

Foto: Inese Libere

И наконец, патефон – неизменный атрибут пикников и вечеринок 30–50-х годов ХХ века. В памяти прабабушек и прадедушек он вызывает сладостные воспоминания о молодости, веселье и танцах. Молодое поколение в "Машине времени" может увидеть и услышать, что заменяло их предкам Spotify. Патефон заводился пружиной, а репертуар зависел от наличия виниловых пластинок.

А еще мопед "Рига 12" как в знаменитом фильме "Подарок одинокой женщине", пресс-форма карты мира, 140-летний токарный станок на паровой тяге, столетняя металлорежущая гильотина, лестница 1885 года из военной гавани, большие весы, изготовленные знаменитым заводом "Silkeborg" в Дании.

Напомним, что хранилище старинных вещей и мастерская "Машина времени" – одна из достопримечательностей создающегося места приключений и вдохновения Nākotnes parks, где можно увидеть свидетельства прошлого и поработать с глиной в мастер-классах. Кроме "Машины времени" в парке можно посетить ландшафтный сад "Яблони и пчелы", прикоснуться к магическому миру винтокрылых машин в центре обслуживания вертолетов и на аэродроме "Безопасный полет в будущее", а также продегустрировать продукты Milzu! и Dabas dots.

Экскурсии проводятся по пятницам, субботам и воскресеньям, пикники в яблоневом саду возможны и в другие дни. Предварительное резервирование обязательно по телефону +371 25713949 или электронной почте: info@nakotnesparks.lv

Адрес: Industriālais parks, волость Глудас, Елгавский край, LV-3040

Цены билетов на экскурсии:

Взрослым и детям (с трехлетнего возраста) – 8 евро

Семейный билет (двое взрослых и один ребенок) – 22 евро

Семейный билет (двое взрослых и два ребенка или один + три) – 28 евро. Для каждого следующего ребенка (с трехлетнего возраста), указанного в "3+ Семейной карте", входной билет – 4 евро



В цену билета наряду с экскурсией включена дегустация продуктов Milzu! и Dabas dots.

Дополнительную информацию можно найти ЗДЕСЬ, а также в Facebook и Instagram парка.

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.