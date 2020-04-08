Сидим дома: Пять замков Латвии, в которых можно побывать на виртуальной экскурсии

Большинство достопримечательностей как в Латвии, так и за ее пределами закрыты из-за вызванной коронавирусом пандемии, и людям настоятельно рекомендуется избегать посещения общественных мест. Тургид нашел в Латвии пять замков, посетить которые можно не выходя из дома – при помощи виртуального тура.

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Рундальский замок



Рундальский дворец является одним из самых значительных памятников архитектуры Латвии, который вряд ли нуждается в рекламе – внушительный дворцовый ансамбль эпохи барокко с конюшнями и парком. Дворец служил летней резиденцией фаворита российской императрицы Анны Иоановны, Курземского герцога Эрнста Иоганна Бирона.

Дворец возведен с 1736 по 1740 год по проекту знаменитого архитектора русского двора Франческо Бартоломео Растрелли. Ансамбль дворца расположен в земгальской равнине, посреди нетронутого сельского ландшафта. Таким образом, сохранен первоначальный замысел архитектора: в центре находится дворец как символ величия царя, от которого уходят в бесконечность аллеи.

Виртуальный тур

В восточном корпусе дворца для осмотра открыты Золотой зал, Белый зал и Большая галерея. В центральном корпусе находятся апартаменты герцога – парадные салоны и личные апартаменты, а в западном корпусе – полностью отреставрированные апартаменты герцогини. В выставочных залах дворца можно посмотреть выставки прикладного, изобразительного искусства и культурно-исторические выставки.

Foto: F64

Дворец эпохи барокко немыслим без "французского сада", архитектонического обрамления зелеными насаждениями, которые демонстрируют победу искусства над природой. Франческо Бартоломео Растрелли проектировал парк одновременно со зданием дворца. И хотя площадь "французского сада" Рундале всего 10 га, Растрелли удалось спроектировать его так, что там находятся и фонтаны, и затейливая аллея, и перекрестная аллея, и пергола, и лабиринт-боскет.