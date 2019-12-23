Сигулда может стать первым городом, в котором Новый год встретят без салюта

Эстонский город Пярну в этом году решил отказаться от новогоднего фейерверка. Опрошенные LTV представители крупнейших латвийских городов пока не готовы последовать этому примеру, однако не исключено, что в Латвии первым от салюта откажется Сигулда.

Власти Пярну отказались от салюта из соображений экономии, а также чтобы не наносить вред окружающей среде и животным. Средства, которые ранее выделялись на фейерверк, будут потрачены на украшения для города.

В Латвии, как сообщает передача de facto телеканала LTV, отказ от салюта популярностью пока не пользуется. В Риге, по словам мэра города Олега Бурова, можно было бы провести опрос, чтобы выяснить отношение рижан к этому мероприятию. "Возможно, вместо салюта мы могли бы организовать что-то другое", — заявил Буров.

В Даугавпилсе и Лиепае городские власти не планируют никаких конкретных шагов, чтобы отказаться от салюта. Тем не менее, мэры этих городов — соответственно, Андрей Элксныньш и Янис Вилнитис — допускают, что Новый год вполне может пройти без фейерверка. Однако для принятия такого решения сначала стоило бы выяснить мнение жителей города. В Даугавпилсе и Вентспилсе новогодний салют обходится местному бюджету по 10 тысяч евро.

Вентспилс также пока не планирует отказываться от салюта: средства на его проведение заложены в бюджет на следующий год. Не исключено, что первым городом, который не будет организовывать фейерверк, станет Сигулда. Более того, городские власти обсуждают идею запретить пиротехнику в новогоднюю ночь вообще, отмечает LTV. Решение, тем не менее, будет принято после опроса жителей города.

В этом году новогодние салюты пройдут во всех крупных городах Латвии.