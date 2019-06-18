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Валун Спунню
Сила камней: 5 мест в Латвии, где можно увидеть крупнейшие валуны страны
Foto: Publicitātes foto

Многие гости страны (особенно из Швеции и Финляндии) удивляются тому почету и уважению, с которым в Латвии относятся к древним огромным камням, поскольку на их родине это обычное явление. Большие валуны в Латвии издревле считались священными объектами, а сейчас — впечатляющими достопримечательностями, пишет DELFI Tūrismagids.

Если вы раздумываете, куда бы отправиться на прогулку в выходной день, то отправляйтесь на Курземское каменистое взморье, в Калтене или Видземское взморье, где прямо в воде находится Большой камень Лаучу, внесенный в список государственных памятников природы. Другой объект, который тоже стоит увидеть — красные скалы Вецземью — живописные и величественные, они сделают вашу прогулку запоминающейся.

Сила камней: 5 мест в Латвии, где можно увидеть крупнейшие валуны страны
Foto: VisitSalacgrīva

В стороне Лиелварде можно также неплохо размяться, прогулявшись к валуну, который называют кроватью и одеялом Лачплесиса из-за его необычной формы, а также и в Кокнесе, где в Саду судьбы находятся камни, которые хранят добрые воспоминания и пожелания.


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Валун Спунню

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Delfi Turgid

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Природная тропа Активный отдых Даугава Даугавпилс Добеле Латгалия
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