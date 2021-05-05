"Синий флаг" поднимут 13 пляжей Латвии — среди них ни одного юрмальского
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Тринадцать лучших пляжей Латвии и одна яхтенная пристань получили в 2021 году право поднимать Синий флаг — признанный во всем мире туристический экосертификат, сообщает Фонд образования среды.

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Синий флаг будет поднят на следующий пляжах Латвии:

  • Липайский Юго-западный пляж;
  • Лиепайский пляж возле стадиона;
  • Лиепайский пляж Беберлиню;
  • Рижский пляж в Вецаки;
  • Рижский пляж в Вакарбулли;
  • Даугавпилсский пляж Стропу Вилнис;
  • Даугавпилсский пляж на озере Стропу;
  • Вентспилсский пляж;
  • Екабпилсский пляж на водохранилище Раджу;
  • Пляж возле кемпинга Абрагциемс в Энгурском крае;
  • Мартиньсальский пляж в Кулдигском крае;
  • Пляж на озере Лиелэзера в Лимбажском крае;
  • Центральный пляж Саулкрастского края.

Также Синий флаг поднимет яхтенная пристань в Лиепае (LSEZ jahtu ostа Liepāja Marina).

Получение сертификата Синего флага означает, что определенные места для купания соответствуют всем 33 международным критериям качества воды, управления окружающей средой, защиты природы, информации о среде, стандартам удобств и услуг. Принимая участие в этой программе, самоуправление берется реализовывать и образовательные инициативы — каждый год в Латвии в рамках программы Синего флага проходит около 60 образовательных мероприятий.

В этом году снова нет ни одного отмеченного Синим флагом пляжа в Юрмале. В прошлом году сообщалось, что Юрмала из-за роста затрат решила выйти из этой программы. Если до сих пор затраты на участие в программе всех семи юрмальских пляжей составляли 700 евро, то с 2020 года плата повысилась примерно до 1200 евро за один Синий флаг. Самоуправление сочло эти расходы несоразмерными. С 2000 года город ежегодно получал данный экосертификат, а в 2019 году в Юрмале было восемь пляжей, отмеченных Синим флагом.

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