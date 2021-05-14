Синий, зеленый, голубой: ТОП-5 ослепительно ярких водоемов Латвии

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Карьер Дубкалну в огрских Синих горах





Foto: Mārtiņš Laģis

Дубкалнское водохранилище находится на территории природного парка "Огрские Синие горы", который многие жители Огре выбирают как место отдыха для прогулок и поездок.

Средняя глубина водоема 2,5 метра, а общая площадь - 12,7 га. Название "Дубкалнский карьер", возможно, появилось в 1950-х годах, когда запасы полезных ископаемых Грантскалнса приезжали оценивать специалисты тогдашней Ленинградской геологической службы. Скорее всего, "Дубкалнс" — это русский вариант Ozolkalns.

В 1959 году здесь началась добыча гравия. Часть Гранцкалнса была раскопана, в результате чего и возник Дубкалнский карьер. В 2003 году добыча гравия была прекращена, местность быстро заполнилась водой и стала популярным местом купания среди местных жителей. Благодаря тому, что в парковой зоне много подземных источников, вода в карьере чистая и прозрачная.

Самым живописным местом, несомненно, является смотровая площадка на крутом берегу, на восточной стороне водохранилища. Ее высота составляет 27 метров, что обеспечивает отличный вид на округу.

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