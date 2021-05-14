1 5
Карьер Ругелю в Даугавпилсе
Синий, зеленый, голубой: ТОП-5 ослепительно ярких водоемов Латвии
Foto: Imants Suveizda Photography

Чистый синий, небесно-голубой или ярко-зеленый? Да-да, чтобы насладиться такой красотой, не нужно лететь в далекое путешествие – достаточно короткой экскурсии по Латвии, чтобы увидеть все это своими глазами. Где искать такие места? Тургид предлагает пять вариантов!

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Карьер Дубкалну в огрских Синих горах


Синий, зеленый, голубой: ТОП-5 ослепительно ярких водоемов Латвии
Foto: Mārtiņš Laģis

Дубкалнское водохранилище находится на территории природного парка "Огрские Синие горы", который многие жители Огре выбирают как место отдыха для прогулок и поездок.
Средняя глубина водоема 2,5 метра, а общая площадь - 12,7 га. Название "Дубкалнский карьер", возможно, появилось в 1950-х годах, когда запасы полезных ископаемых Грантскалнса приезжали оценивать специалисты тогдашней Ленинградской геологической службы. Скорее всего, "Дубкалнс" — это русский вариант Ozolkalns.

В 1959 году здесь началась добыча гравия. Часть Гранцкалнса была раскопана, в результате чего и возник Дубкалнский карьер. В 2003 году добыча гравия была прекращена, местность быстро заполнилась водой и стала популярным местом купания среди местных жителей. Благодаря тому, что в парковой зоне много подземных источников, вода в карьере чистая и прозрачная.

Самым живописным местом, несомненно, является смотровая площадка на крутом берегу, на восточной стороне водохранилища. Ее высота составляет 27 метров, что обеспечивает отличный вид на округу.

  • Что еще делать в Синих горах, можно прочитать ЗДЕСЬ.



Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!
1 5
Карьер Ругелю в Даугавпилсе

Source

Delfi Turgid

Sharing Options

0

Source

Delfi Turgid

Tags

Аглона Активный отдых Даугавпилс Кулдига Курземе Латгалия Огре Реки и озера Сигулда Dabas objekti Latvija
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Латышам нравится посмеяться над собой. Ключ к успеху сериала "Lielie Muļķi"
10 фильмов и сериалов, которые сделают весну более увлекательной
По следам титанов мысли. Вдохновляющая "Резиденция философов"
Воплощение совершенства: Villa Milia, вдохновленная королевой прессы Эмилией Беньямин
Следы шахматного гения Михаила Таля в Риге