Скромное обаяние железной дороги. 10 латвийских станций с особой атмосферой и историей

За последний век вокзалы превратились в настоящие визитные карточки городов - со своей архитектурой и историей. В Латвии за столетие было построено более 200 зданий железнодорожных станций, и многие из них определенно заслуживают внимания. Latvijas dzelzceļš выбрал десять латвийских станций с особой атмосферой.