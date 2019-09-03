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Кемери
Скромное обаяние железной дороги. 10 латвийских станций с особой атмосферой и историей
Foto: Latvijas dzelzceļa vēstures muzeja krājums. 1935. gads

За последний век вокзалы превратились в настоящие визитные карточки городов - со своей архитектурой и историей. В Латвии за столетие было построено более 200 зданий железнодорожных станций, и многие из них определенно заслуживают внимания. Latvijas dzelzceļš выбрал десять латвийских станций с особой атмосферой.


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Кемери

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Delfi Turgid

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