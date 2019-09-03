Скромное обаяние железной дороги. 10 латвийских станций с особой атмосферой и историей

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За последний век вокзалы превратились в настоящие визитные карточки городов - со своей архитектурой и историей. В Латвии за столетие было построено более 200 зданий железнодорожных станций, и многие из них определенно заслуживают внимания. Latvijas dzelzceļš выбрал десять латвийских станций с особой атмосферой.
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TagsГулбене Дубулты Латвия Национальный парк Кемери Салдус Сигулда Цесис
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