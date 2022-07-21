Скучать не будут! 10 идей, как провести время с детьми в Юрмале на выходных

Прогноз погоды обещает нам несколько теплых и солнечных дней. Так почему бы не провести их в Юрмале? И даже если вода по каким-то причинам кажется вам холодной (хотя, как утверждается, она прогрелась до +21 градуса), всегда можно найти чем заняться не залезая в наше холодное Балтийское море.

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Развлекайтесь на водных аттракцонах в LĪVU AKVAPARKS

Foto: Kārlis Dambrāns, DELFI

Летом для гостей одного из крупнейших аквапарков Северной Европы доступны 7000 кв.м. обширного открытого комплекса с бассейнами, фонтанами и горками разной сложности. В летней зоне находятся самые экстремальные горки аквапарка - "Камикадзе" и "Водный скелетон": единственная горка, по которой смельчаки несутся вперед вниз головой.

Испытайте силы в парке приключений

В лесопарке "Дзинтари" искателей приключений ждут две трассы:

Юрмальский сетевой парк размещен среди сосен лесопарка "Дзинтари" на высоте 6 метров и состоит из 5 площадок и туннелей, площадью 600 квадратных метров. Между верхушками деревьев есть лабиринты, горки, площадки с мягкими кубиками, блоками и шарами, сетевое "болото" и качели. Здесь можно резвиться с друзьями, или спокойно отдыхать – парк абсолютно безопасен и подходит для всех.

Foto: Artis Veigurs

Парк приключений Jūrmalas Tarzāns - между деревьями протянуты 7 трасс разной категории сложности, которые порадуют как взрослых, так и детей. Искателями приключений предстоит преодолеть 89 препятствий, самые высокие из которых находятся на высоте 12 метров.

Поднимитесь на самую высокуюю смотровую площадку Юрмалы

В 2021 году был восстановлен культурно-исторический парк Кемери. На его территории, занимающей более 20 гектаров, можно осмотреть образцы исторической архитектуры – павильон, ротонду и двенадцать мостиков, перекинутых через текущую в парке речку Вершупите.

Foto: Kultūras ministrija

А в Кемерской водонапорной башне создан туристический информационный пункт с экспозицией об истории курорта Кемери. На верхней площадке башни, на высоте 42 метра, оборудована смотровая платформа, с которой можно любоваться окрестностями Кемери. Чтобы подняться на смотровую платформу, обязательно нужно зарезервировать время посещения. Вход бесплатный.

Почувствуйте шелест крыльев бабочек

В Доме бабочек можно полюбоваться на экзотических и роскошных тропических бабочек из Южной Америки, Азии и Африки: на ослепляющую яркость их красок, разнообразные узоры на крыльях и захватывающее, легкое порхание.

Познакомьтесь с историей курорта

Foto: Publicitātes foto

В Юрмальском музее можно ознакомиться с историей курорта, его основанием и развитием: от 19 века до середины 20 века. В выставочных залах регулярно проводятся художественные и культурно-исторические выставки, творческие мероприятия и мастерские для детей. Вход бесплатный.

Устройте пикник в рыбацком дворике

Foto: DELFI

В окрестностях природного парка "Рагакапа" находится Юрмальский музей под открытым небом, где можно изучить быт приморского рыбацкого поселка 19-20-го века, с характерными для него зданиями - жилым домом, сараями с сетями, амбаром, коптильней для рыбы, баней и другими строениями. На территории музея оборудованы места для костра и пикника. Вход бесплатный.

Наслаждайтесь ритмом летней пляжной жизни

Foto: DELFI

Юрмальский песчаный пляж, протяженностью 24 км, - это идеальное место, чтобы наслаждаться летним солнышком или активно отдыхать. Летом на пляже проходят международные культурные и спортивные мероприятия, в пляжных кафе вечером играет живая музыка и проводятся дегустации, а дети будут в восторге, резвясь в теплом и мелком море и строя причудливые сказочные замки из песка.

Изучите Юрмалу с корабля

Летом по маршруту Рига-Юрмала-Рига курсируют два речных теплохода "New Way" и "Elizabete". Во время неспешной прогулки отдыхающие могут любоваться живописными видами Риги и Юрмалы. Желающие отправиться в более короткий вояж, могут выбрать маршрут по Юрмале, чтобы понаблюдать за неторопливым ритмом курортной жизни.

Вас ждут приключения

Foto: Kārlis Dambrāns, DELFI

Для семей с маленькими детьми отлично подойдет кольцевой маршрут Майори-Булдури протяженностью 12 км или маршрут Булдури-Буллюциемс, протяженностью 13 км. Тем же, кто готов отправиться в более длительное путешествие, будет интересен маршрут протяженностью 25 км от Майори до Каугури. В городе есть несколько пунктов проката велосипедов.

Встречайте рассвет среди болотных озер

Искатели приключений получат удовольствие от захватывающей прогулки на рассвете по болотным озерцам на SUP-досках или лодках, наблюдая, как восходит солнце и пробуждается живая природа.