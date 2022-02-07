Следующая остановка — Готланд! Tallink начал продажу билетов на специальные летние круизы

3 февраля 2022 года Tallink начал продажу билетов на популярные летние круизы компании. Как и в последние несколько лет, у клиентов из Скандинавии и стран Балтии вновь появилась возможность насладиться полюбившимися туристическими направлениями – Аландским архипелагом и островом Готланд.

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Tallink приглашает любителей путешествий исследовать Аланды в разгар белых ночей в Скандинавии, отправившись из Хельсинки через Таллинн 23 июня, а также поучаствовать в традиционном осеннем празднике урожая, выехав из Хельсинки через Таллинн 16 сентября 2022 года.

В этом году путешественникам предлагается больше возможностей посетить остров Готланд и его столицу Висбю — всего будет выполнено шесть рейсов из Таллинна — 3, 10, 17, 24 и 31 июля, а также 7 августа.



Летние специальные круизы будут проходить на борту Silja Europa, снискавшей огромную популярность у клиентов Tallink, причем все рейсы во все круизы в Висбю и на Аландские острова запланированы таким образом, что отправления из Хельсинки и Таллинна состоятся, для удобства клиентов, во второй половине дня ближе к вечеру и по вечерам в вышеуказанные даты. Судно прибывает в Висбю в 9 утра по местному времени и отправляется из Висбю в Таллинн и Хельсинки в тот же вечер в 20:30, что предоставляет пассажирам широкие временные возможности исследовать остров, наслаждаясь Готландом в течение всего дня.

Точно так же судно прибывает в Мариехамн в 10 утра на следующее утро по местному времени и отправляется из Мариехамна в 18:00 тем же вечером, давая также достаточно времени для изучения достопримечательностей замечательных Аландских островов, в общей сложности, в течение 8 часов.

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"За последние два года мы смогли предложить нашим пассажирам больше возможностей посетить Аландские острова, однако в этом году, реагируя на растущий спрос, мы предлагаем ещё больше возможностей — открыть для себя ещё одно сокровище Балтийского моря — остров Готланд. С еженедельными выходами на Готланд из Хельсинки и Таллинна наши клиенты, безусловно, смогут подобрать для себя подходящее отправление для посещения этого прекрасного острова", — сказала руководитель отдела продаж Tallink Grupp Марина Йыги, комментируя возможности путешествий, предлагаемые Tallink Grupp в летний туристический сезон.

"Можно отметить, что посещение Аландских островов продолжает представлять большой интерес для наших клиентов, и в этом году мы предлагаем возможность посетить Аландские острова в течение двух пиковых сезонов: в середине лета, чтобы туристы смогли насладиться волшебством скандинавских вечеров и ранней осенью, когда состоится традиционный осенний праздник урожая, где многие фермы распахнут свои двери в ожидании гостей, а на Аландских островах состоится множество мероприятий для всей семьи", — добавила Йыги.

Билеты на специальные летние круизы Tallink из Хельсинки и Таллинна на Аландские острова и Готланд можно приобрести уже с сегодняшнего дня, 3 февраля 2022 года, на домашних страницах компании www.tallink.ee или www.tallinksilja.fi.

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.

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