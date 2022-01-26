Слитерская природная тропа временно закрыта для посетителей

Сильный ветер на прошлой неделе нанес ущерб Слитерскому национальному парку, была повреждена и Слитерская природная тропа. Управление охраны природы (DAP) приняло решение временно закрыть доступ на тропу до тех пор, пока она не будет отремонтирована.

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По словам директора Курземского регионального управления Даце Самите, сильный ветер, дувший в последние недели в Латвии, также обрушился на одну из самых популярных троп Слитерского национального парка – Слитерскую природную тропу. После себя ветер оставил поваленные деревья, поврежденные деревянные мостки и сделал тропу непроходимой. "Заботясь о безопасности посетителей парка, тропа будет закрыта для желающих прогуляться по ней на время восстановления досок", - добавляет Самите.

Напомним, что Слитерская природная тропа была создана относительно недавно – в 2013 году. Однако 2020 году, на расположенном в лесу участке тропы начали сильно портиться проложенные там деревянные мостки. А часть тропы и вовсе оказалась недоступна из-за упавших на нее во время бури деревьев. В итоге тропа была закрыта и открылась вновь лишь в мае 2021 года.

Слитерская природная тропа, длиной 1,2 километра, проходит рядом с маяком в Слитере. Она ведет по старой части Слитерского заповедника, которая раньше была закрыта для туристов. Здесь можно увидеть характерные для этой местности биотопы.

Сам же маяк в Слитере находится в 14 км на север от Дундаги и в 7 км от берега Мазирбе. Он был построен в 1849 году и с него открывается отличный вид на окрестности и даже берега эстонского острова Сааремаа. По дороге в Мазирбе можно остановиться у тропы Петерэзера, которая ведет через уникальное природное образование — систему дюн и междюнных ложбин.

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