Слитерская природная тропа временно закрыта для посетителей

В настоящее время деревянный пешеходный мост Слитерской природной тропы находится в плохом состоянии и закрыт для посетителей. Объект длиной 122 метра будет отремонтирован, что сделает его более безопасным и удобным для туристов, сообщила Илзе Рейника, представитель Управления охраны природы.

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Управление приглашает выбрать другие природные тропы в Национальном парке Слитере. Например, тропу насекомых, расположенную у маяка, где можно найти игры и познавательные элементы, позволяющие лучше узнать мир насекомых.

Любому туристу пригодится мобильное приложение Dabas Tūrisms, которое дает возможность за короткое время спланировать день для прогулки или выезда на природу в любой точке Латвии, поскольку объединяет более 500 различных объектов природного туризма — тропы, смотровые площадки, башни и так далее.

Слитерская природная тропа имеет длину 1,2 километра. Она расположена в самой старой части Национального парка Слитере, который охраняется с 1923 года. Тропа окружена еловыми лесами и болотами, здесь обитает множество редких, исчезающих видов растений и животных, в том числе насекомых и мхов, которые больше нигде в Латвии не встречаются.

Управления охраны природы сообщит, когда тропа снова станет доступной для посещения, но пока что красотой природы следует наслаждаться, гуляя по безопасным местам.