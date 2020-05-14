Смотровые башни и природные тропы Latvijas valsts meži вновь откроют для посетителей

Начиная с предстоящих выходных, для всех желающих вновь откроются смотровые башни и природные тропы Latvijas valsts meži, которые были недоступны для посещения из-за распространения в Латвии COVID-19.

Во время чрезвычайной ситуации в Латвии все материалы DELFI о Covid-19 можно читать бесплатно. Доступ к платным публикациям открыт благодаря поддержке Centrālā laboratorija.

На данный момент Latvijas valsts meži обслуживает в общей сложности 748 объектов природного туризма в Латвии – пешеходные мосты, смотровые вышки, велосипедные маршруты, зоны отдыха, автостоянки, информационные стенды и т.д. Объекты, на которых невозможно было обеспечить дистанцию два метра или дезинфекцию поверхностей, были временно закрыты с 28 марта.

С субботы, 16 мая, природные тропы и смотровые башни снова будут доступны во всех регионах страны. На ряде маршрутов, которые включают участки узких пешеходных мостов, препятствуя, таким образом, свободному передвижению людей в обе стороны, сохранятся рекомендации по одностороннему движению. Также сохранятся информативные щиты с призывом соблюдать дистанцию в 2 метра, избегать касания перил, а также планировать свой маршрут через менее популярные объекты.

Если вы намерены на выходных отправиться в Латгалию, то помните, что из-за строительных работ маршрут в Маконькалнсе на данный момент все еще закрыт.

Всю актуальную информацию об ограничениях на объектах природного туризма можно найти на сайте Управления охраны природы и в мобильном приложении "Dabas tūrisms".

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.