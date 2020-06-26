В Евросоюзе вновь открываются границы, и предпринимаются меры для возобновления как национального так и внутришенгенского туризма. Каковы же могут быть перспективы у Латвии, которая весьма неплохо прошла первую волну короновирусной эпидемии? Откуда нам ждать туристов, и зачем им ехать к нам?

В Евросоюзе вновь открываются границы, предпринимаются меры для возобновления как национального, так и внутришенгенского туризма. Каковы перспективы в этой сфере у Латвии, весьма неплохо преодолевшей первую волну коронавирусной эпидемии? Откуда нам ждать туристов, и зачем им ехать к нам?

Полгода назад было трудно представить, что динамично развивающаяся во всех трех странах Балтии отрасль за пару месяцев разрушится до основания. Теперь нужно искать новый ответ на вопрос о том, что может привлечь туристов в Латвию, если возможности свободного передвижения в этом сезоне по всей Европе будут весьма ограничены. При этом значительно уменьшится желание многих туристов пересекать даже шенгенскую границу. Ведь все мы помним, как три месяца назад она стремительно захлопнулась.

Страна целевого туризма

В отличие от Литвы и Эстонии, Латвия всегда была страной целевого туризма. Большая часть туристов ехала сюда целенаправленно, а не потому, что в Ригу или Юрмалу можно легко заскочить "по дороге". В этом заключается главное отличие латвийской столицы от Таллина или Вильнюса.

Что касается Таллина — вот уже 30 лет эстонская столица принимает финских и шведских туристов. Они приезжают в Таллин на паромах, как на автобусах — было время, когда с собой из Финляндии в Эстонию возили в стирку личные вещи. Сейчас это уже не так актуально. Многие эстонцы работают в Швеции и Финляндии, и для них совершенно нормально съездить домой на выходные и праздники, привезя с собой заработанные за рубежом деньги.