Снежные выходные в Даугавпилсе: где покататься на лыжах, коньках и санках?

Начало 2021 года подарило нам настоящую зиму со снегом и морозом, поэтому ТИЦ Даугавпилса предлагает насладиться зимними радостями и провести это время активно. В Даугавпилсе насладиться зимним отдыхом можно как на горках, раскатанных практически в каждом микрорайоне города, так и на специально оборудованных спортивных объектах.

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В Стропском лесу, на трассе активного отдыха и спорта, создана специальная трасса для катания на лыжах для больших и маленьких лыжников. Лыжная трасса полностью освещена, поэтому кататься на лыжах можно как в светлое, так и в тёмное время суток. Трасса предусмотрена для катания в свободном стиле, её длина от 1,1 км до 2,8 км (1,1 км – круг с подъемом, 2,8 км – равнина). К тому же, покататься на лыжах можно и в самом Стропском лесу – вплоть до Стропской эстрады в лесу пересекается множество трасс, которые укатали сами лыжники. В лесу на Новом Форштадте прокатана лыжня протяженностью 3,4 км, а также доступна тропа здоровья протяженностью 5 км. За состояние трасс отвечает клуб по ориентированию "Stiga". Более подробную информацию о состоянии трасс и возможностях катания на лыжах можно узнать у Яниса Гайделиса по тел. 28885241, Анатолия Левшы по тел. 29173251 или Станислава Монского по тел. 29644492.

Любители активного отдыха могут брать с собой личный инвентарь или же воспользоваться прокатом лыжного инвентаря, который предлагает магазин Rumba centrs (тел. 20555591, 29644492). В предложении комплект для катания на лыжах для взрослых и детей. В комплект входят лыжи с креплениями, ботинки и лыжные палки. Снаряжение можно взять в аренду на 3 часа (взрослым - 8 евро, детям до 12 лет - 5 евро) или на сутки (взрослым - 10 евро, детям до 12 лет - 5 евро). Магазин открыт по будням с 8:00 до 17:00 и в выходные дни с 9:00 до 17:00.

Уже несколько лет подряд зиму в Даугавпилсе невозможно представить без катка под открытым небом. Неподалеку от Ледового дворца на ул. Райня, 31, заработал каток, установленный Даугавпилсским Олимпийским центром. Посещение катка строго ограничено, одновременно здесь могут находиться не более 10 человек. Посещение катка (1 час - 2 евро) возможно только по предварительной записи по тел. 25736745. Здесь также можно взять напрокат коньки (1 час - 1 евро). Поскольку доступность катка полностью зависит от погодных условий, просим следить за актуальной информацией о работе катка на странице Даугавпилсского Олимпийского центра в Facebook.

Насладиться зимними радостями можно и в центре города. В парке отдыха на Эспланаде имеется специально оборудованная горка, которая отлично подходит для катания на санках.

Призываем любителей активного отдыха быть взаимовежливыми и соблюдать все требования эпидемиологической безопасности.

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.