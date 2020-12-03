ФОТО. Зимнее настроение в Балви
Foto: Balvu novada pašvaldība

Как и во многих других местах в Латвии, на этой неделе в Балви тоже выпал снег, и окрестности, выглядевшие до этого серо и уныло, совершенно преобразились.

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Лампочки на деревьях и лежащий вокруг снег напоминают, что Рождество уже близко. Также симпатично под снегом выглядит и состоящий из 324 частей, самый большой в мире ансамбль ветряных колоколов. Ветровые трубы дополняют и 48 ветровых колоколов, на которых изображены все гербы Латгалии. В снего оказалась и рождественская ель Балви.

Снимки были сделаны 30 ноября.

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.

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Delfi Turgid

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Delfi Turgid

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