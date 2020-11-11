Ракетные шахты, полуразрушенные кирпичные здания и заброшенные аэродромы — не единственные объекты военного наследия в Латвии. Недалеко от Лиепаи, в Паплаке, населенном пункте Приекульского края, находится необычная детская площадка — кирпичная крепость, которая была построена для детей советских военнослужащих.

Советская армия в Паплаке хозяйничала с осени 1939 года, когда в рамках Пакта о взаимопомощи здесь был размещен танковый батальон. Во время Второй мировой войны в Паплаке проводились учения подразделений Латышского легиона, но после войны ее снова заняли силы Советской армии и находились там до 1993 года.

Детская площадка находится на территории гарнизона, где до 1993 года проживало 5000 военнослужащих. В гарнизоне располагалось шесть трехэтажных жилых домов и один семиэтажный — для офицеров и их семей. Эти дома были построены в начале семидесятых и, скорее всего, детская площадка появилась в это же время. После 1993 года все жилые дома были снесены.

Найти детскую крепость в Паплаке оказалось не так просто. Местные пожимали плечами, говоря, что не знают, о чем идет речь, пока один парень в магазине не вспомнил, что у "офицерских коттеджей" есть какие-то кирпичные домики. Упомянутые коттеджи — несколько одинаковых покосившихся частных домов, около которых сидят пожилые женщины, а во дворах лают злые собаки. Попасть на детскую площадку можно беспрепятственно — осмотреть "крепость" могут все желающие.