Создана электронная карта для прогулок в рижских лесах
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Прогулки на природе жизненно необходимы в то время, когда большинство жителей Латвии работает из дома и проводит время в помещениях. Заботясь о том, чтобы люди гуляли в лесах и не толпились на самых популярных природных тропах, предприятие Rīgas meži создало электронную карту (здесь) для планирования маршрутов прогулок в рижских лесах. На карте доступна информация о просеках и лесных тропинках.

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Как сообщили порталу Delfi в пресс-службе Рижской думы, на карту нанесена информация о территориях, которые подходят для отдыха в лесу, и до которых можно добраться на автомобиле, общественном транспорте или велосипеде.

Открыв карту, можно увидеть территорию леса с просеками и лесными тропинками, а также предупреждения о начатой или планируемой лесоразработке. Сначала карта была создана для нужд работы Rīgas meži.

Городские власти призывают делиться впечатлениями от прогулок в рижских лесах в социальных сетях с тегом #ejmeza. Rīgas meži с помощью компьютерной программы выберет победителей и подарит им один из путеводителей экотуризма по Риге.

"Учитывайте, что в выходные дни в лесу может проходить облавная охота. Об этом свидетельствует множество машин на дороге, звуки выстрелов и перекличка загонщиков. Поэтому лучше отправляться в лес в яркой одежде и подождать, пока охотники не перейдут на следующий участок", — говорится в сообщении Rīgas meži.

Предприятие призывает уносить мусор с собой, а также напоминает, что в рижских лесах нельзя рубить елки.

Как подготовиться к прогулке по лесу?

  • спланируй маршрут, изучив карту;
  • заряди телефон, чтобы всегда можно было свериться с картой;
  • в рюкзак положи термос с горячим напитком и еду, в лесу все всегда кажется вкуснее;
  • возьми с собой пара сухих носков и шоколадка, если силы иссякнут;
  • для того, чтобы наблюдать за птицами и рассматривать дальние виды, пригодится бинокль;
  • возьми с собой мешочек для мусора — и для своего мусора, и для мусора, оставленного другими.
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