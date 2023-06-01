Спасти исчезающее растение: снова запрещено купаться в озере Уммис

С 1 июня по 15 августа запрещено купаться в озере Уммис в природном парке Piejūra Адажского края. Запрещено также перемещаться по нему на лодке. Запрет введён для защиты редкого прибрежно-водного растения — лобелии Дортмана.

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Как поясняют специалисты Управления по защите природы, Уммис — уникальное озеро по меркам Латвии и всей Балтии. Это один из немногих оставшихся олиготрофных водоёмов (это водоёмы с очень чистой водой, в которых очень низкая доля растворённых питательных веществ), где растёт единственный в Латвии сорт лобелии — лобелия Дортмана. Это растение называют индикатором особо чистых озёр. Оно внесено в Красную книгу Латвию и находится в категории исчезающих растений. Оно хрупкое и растёт преимущественно на мелководье, поэтому купающиеся люди могут повредить его, кроме того, они загрязняют воду.

"Каждое растение, природный объект и экосистема выполняют определённую экологическую функцию, значение которой можно понять только спустя десятилетия или даже столетия. В наших силах сохранить уникальные озёра с лобелиями ради разнообразия природы и передать их следующим поколениям латвийцев", — подчеркивает представитель Управления по защите природы Карлис Лапиньш.

Он посетовал на то, что хотя людям каждый год рассказывают про уникальность озера Уммис, купающиеся всё равно есть, и это ставит существование уникального растения под угрозу.

Озеро Уммис из-за отдыхающих загрязнилось, вода стала зеленоватой и менее прозрачным: если в 1906 году дно просматривалось на глубине шести метров, то в 2017 — только на глубине трех. За последние 100 лет лобелия Дортмана исчезла в более чем 20 озерах Латвии, которые перестали быть такими чистыми.

С 2021 года правила Кабмина запрещают купаться в Уммисе и перемещаться по нему на лодке в период с 1 июня по 15 августа. Нарушителей ждёт штраф от 30 до 1000 евро.