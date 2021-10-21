Стали известны самые популярные дополнительные услуги airBaltic
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Латвийская авиакомпания airBaltic сообщает, что в летние месяцы 2021 года самыми популярными дополнительными услугами предприятия были зарегистрированный багаж, предварительное бронирование места, а также предварительный заказ и продажа еды на борту.

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Старший вице-президент по управлению доходами airBaltic Эва Плакане говорит: "Мы продолжаем регулярно пересматривать и улучшать свои услуги. Чтобы удовлетворить современные потребности пассажиров, мы предоставили им дополнительную гибкость и ввели новую возможность отмены полетов. В то же время весной этого года мы повысили ограничение по весу зарегистрированного багажа с 20 до 23 кг".

Большинство пассажиров, приобретающих предварительное бронирование места, выбирают место у окна. Добавление предварительного бронирования места также позволяет пассажирам пройти регистрацию на рейс уже за пять дней до вылета.

Этим летом на 52% увеличилось и количество пассажиров airBaltic, которые решили путешествовать со своими домашними животными. Среди авиакомпаний, обеспечивающих прямые рейсы в страны Балтии и из них, airBaltic – одна из нескольких, кто предлагает такую услугу.

В настоящее время airBaltic предлагает более 70 прямых направлений из Риги. Прямые полеты между Ригой и солнечным Тенерифе (Испания) airBaltic начала с 4 сентября, а в Дубай (Объединенные Арабские Эмираты) – с 27 сентября.

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