Старая водонапорная башня в Огре станет стеной для скалолазов

Отслужившие свое старые водонапорные башни совсем не обязательно должны превращаться в никому не нужные и постепенно ветшающие строения. Так, например, в феврале этого года завершилась реконструкция 91-летней водонапорной башни в Кемери – она не только сохранила свою основную функцию, но и превратилась в смотровую башню и туристический информационный пункт. И вот теперь в Огре планируют превратить бывшую водонапорную башню в стену для спортивного скалолазания.

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Свои изначальные функции башня перестала выполнять в конце 80-х годов и самоуправление решило дать строению второй шанс. Самоуправление подумало и о том, что для самых маленьких скалолазов можно было бы использовать находящийся неподалеку бетонный колодец, глубиной четыре метра – разумеется, после проведения всех необходимых работ. А для большой стены использовать непосредственно саму водонапорную башню – ее высота составляет ориентировочно 18-20 метров.

"По объему это однозначно самый большой проект, который мог бы быть реализован в Латвии. В среднем самые большие стены для скалолазания, например, в Вентспилсе, площадью около 200 квадратных метров. А здесь — 1175. В пять раз больше. На такой стене наконец можно проводить нормальные соревнования", — цитирует Русское вещание LTV7 Нормунда Рейнбергса, президента Латвийского объединения альпинистов.

Если же учесть и тот факт, что в прошлом году скалолазание было включено в список олимпийских видов спорта, то превращение башни в "площадку" для тренировок скалолазов становится еще более оправданным. На данный момент в Латвии создано около 50 стен, подходящих для профессиональных занятий скалолазанием.