Старый город Кулдиги внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

Историческая часть Кулдиги включена в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Такое решение страны-члены Комитета всемирного наследия приняли на своей 45-й сессии, которая проходит в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) с 10 по 25 сентября.

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Как рассказали агентству ЛЕТА представители Кулдигского самоуправления, путь к ЮНЕСКО был для Кулдиги очень длительным процессом на протяжении более 20 лет. В этот период был создан Кулдигский центр реставрации и разработана программа поддержки охраны исторических зданий, что создало условия для включения Старого города Кулдиги в Список всемирного наследия.

Президент Латвии Эдгар Ринкевич подчеркнул, что включение Старого города Кулдиги в Список всемирного наследия ЮНЕСКО является важным международным признанием для Латвии и Кулдиги. "Знак качества ЮНЕСКО способствует глобальной известности и, соответственно, повышению туристического потенциала. Очарование Кулдиги всегда привлекало туристов из ближнего и дальнего зарубежья, и я желаю, чтобы этот интерес рос и приносил ощутимую пользу местной экономике. Я призываю вас осознать и использовать возможности, которые открывает это международное признание!" - сказал президент.

Министр культуры Агнесе Логина отмечает, что "успех Латвии во включении Кулдиги в Список всемирного наследия ЮНЕСКО был бы невозможен без самоотверженной работы жителей Кулдиги на протяжении более 20 лет".

Председатель Кулдигской думы Инесе Асташевска отметила, что Кулдига двигалась к включению в Список всемирного наследия ЮНЕСКО с 1997 года.

ЮНЕСКО - это знак качества, который подтверждает, что Кулдига отмечена на карте мира как важный объект культурного наследия. "Мы многого достигли, поэтому очень приятно, что Старый город Кулдиги теперь имеет такое же значение в мировом масштабе, как египетские пирамиды, Великая китайская стена, афинский Акрополь и другие известные объекты, имеющие универсальную ценность", - сказала председатель думы.

Генеральный секретарь Латвийской национальной комиссии по делам ЮНЕСКО Байба Мольника отметила, что Кулдига является примером взаимодействия архитектурного наследия с местным сообществом, которое заботится о сохранении этого наследия, создавая при этом новые и непреходящие ценности.

Кулдига - единственный город в мире, который полностью отражает традиционную архитектуру стран Балтии, соединяя латышские и немецкие традиции. Городская структура XIII-XVIII веков, городской пейзаж и живописный ландшафт речной долины сохранились особенно хорошо.