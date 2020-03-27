Столпотворение в лесу. Гид по безопасному отдыху на природе во время пандемии

Во время пандемии Covid-19, прогулки на природе стали одним из немногих ещё доступных развлечений за пределами дома. Временная администрация Рижской думы в четверг призвала жителей избегать городские парки, Межапарк и Луцавсалу, так как там в эти дни слишком много людей. В свою очередь, министр здравоохранения Илзе Винькеле (Развитие/За!) заявила, что ведомство рассматривает возможность ограничить собрания на природе. В то же время синоптики на выходных обещают теплую и солнечную погоду. Портал DELFI объясняет, как безопасно отдыхать на природе во время пандемии.

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Соблюдай дистанцию

“На этой неделе в Латвии констатированы уже 15 случаев заболевания Covid-19, связанных с передачей вируса в обществе. Эпидемиологи Центра по профилактике и контролю заболеваний (ЦПКЗ) предупреждают - просим общество воспринимать это очень серьёзно!”, - сообщила представитель ЦПКЗ Илзе Арая.

За пределами дома обязательно надо соблюдать дистанцию два метра от окружающих и не контактировать дольше 15 минут. Это касается и отдыха на природе, сообщает Центр по профилактике и контролю заболеваний. Помимо прочего, надо продолжать тщательно мыть и дезинфицировать руки. Если не доступна текущая вода, то лучше запастись влажными салфетками или дезинфекторами. Особенно важно следить за детьми, чтобы они тоже тщательно мыли руки.

Министр здравоохранения Илзе Винькеле сообщила, что готовит новые ограничения собраний. В парках, а также природных парках и на пляжах, нельзя будет находиться рядом более чем двум людям. Исключение составят члены одного домохозяйства. Представитель Минздрава Оскарс Шнейдерс указал, что на данный момент это предложение разрабатывается на уровне идеи и, скорее всего, в ближайшие дни такой запрет не вступит в силу.

Избегай популярных мест отдыха

ЦПКЗ призывает избегать людных мест и тщательно продумать маршрут. Предприятие Latvijas Valsts meži решило с 28 марта закрыть для посетителей смотровые башни и болотные тропы, которые находятся в ведении предприятия. В их числе башня Ложметейканса, тропы Тейрумникского и Дуникского болот.

Эти тропы очень узкие, но очень популярные. “Две компании людей не могут друг друга миновать соблюдая дистанцию”, - объяснил решение представитель Latvijas Valsts meži Томасс Котовичс.

Дума Царникавского края решила не закрывать тропы на своей территории, но призывает жителей соблюдать дистанцию. В последние дни самоуправление заметило существенный приток посетителей.

Создатель сайта dodies.lv Нормундс Рустановичс в разговоре с DELFI призывал любителей активного отдыха избегать популярных природных троп. На этих выходных там может быть слишком много людей.

На сайте dodies.lv обобщено большинство заслуживающих внимания природных троп и смотровых башен по всей Латвии. Рустановичс рассказал, что в последние недели пользователи чаще всего интересуются маршрутами вблизи Риги. Поэтому можно предположить, что на этих выходных там будет много людей.

Топ 10 самых популярных троп (на полдень 27.03):

Кубеселская природная тропа

Тропа Лидумского карьера

Тропа Слепого болота

Малпилсская природная тропа

Тропа “Lielie Kangari”

Закюмуйжская природная тропа

Усмская природная тропа

Тропа Рождественских битв

Картавкалнская тропа

Аматская геологическая тропа

В то же время тропы и маршруты ближе к границам Латвии в Латгале, Курземе и на севере Видземе не столь популярны.

Топ 10 наименее популярных троп (на полдень 27.03):



Тропа Друсского кургана

Природная тропа “Bernati”

Тропа Зилес

Вожбахская природная тропа

Тропа Вексу

Тилдерская тропа

Луговая тропа в Айнажи

Петерэзерская тропа

Нумернская тропа

Тропа Карку Лустиндрувас

С полным списком можно ознакомиться здесь.

В числе не самых популярных маршрутов - морская тропа Кароста - Зиемупе в Лиепае, тропа Нида - Папе недалеко от границы с Литвой, Колкская сосновая тропа и многие другие места.

Выбирай езду на велосипеде

“Сам велосипед вынуждает держать желательную дистанцию от остальных членов общества”, - указала представитель ЦПКЗ Эдите Теттере. Этот вид транспорта позволяет свести к минимуму возможность случайного контакта с окружающими. К тому же, по сравнению с общественным транспортом, у велосипедиста намного меньше риск прикоснуться к поверхностям, которые до этого мог трогать больной Covid-19.

У езды на велосипеде есть и другие преимущества, кроме эпидемиологических. Например, езда на велосипеде обеспечивает необходимую дозу физической активности, помогает избежать ожирения, сахарного диабета и повышенного давления, а также улучшает работу легких. Эпидемиологи велосипедистам рекомендуют регулярно дезинфицировать руль и ручки велосипеда.

На дачу - лучше на собственном автомобиле

Близится начало дачного сезона. Это значит, что в выходные значительная часть жителей Латвии будет отправляться за пределы города. Эпидемиолог Юрий Перевощиков указал - пребывание на даче приветствуется, но при условии, что все соблюдают дистанцию. То есть, с соседями лучше здороваться издалека.

Говоря о том, как безопасно добраться до дачи, Перевощиков сказал, что если человек едет на общественном транспорте, надо следить, чтобы транспорт не был полон. Что касается личного транспорта, то здесь нет никаких проблем, если на дачу едут люди в рамках одной семьи. Это могут быть люди из разных домохозяйств.

Остерегайся клещей

По данным ЦПКЗ, уже начался сезон активности клещей. Особенно много клещей в зарослях леса, неухоженных полях, высокой траве, кустарнике и хворосте. Поэтому для отдыха лучше выбирать ухоженные места и использовать средства для отпугивания клещей. По прибытии домой стоит убедиться, что нигде не присосался клещ.