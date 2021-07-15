Стропы, Шуню, Губище и еще три лучших места для отличного отдыха у воды в Даугавпилсе

Путешествовать в такую жару, какая установилась в Латвии уже некоторое время назад – не лучшее занятие. Но если вы (волею судьбы или по собственной инициативе) оказались в это время в Даугавпилсе, то вам удивительно повезло: в городе есть достаточное число водоемов, на берегу которых можно провести даже самое знойное время суток.

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На территории Даугавпилса находятся 12 озер и несколько искусственных водоемов. Вот шесть лучших из них (и маленький бонус):

Большое Стропское озеро



Большое Стропское озеро (Стропы) — это самый крупный водоём на территории Даугавпилса (площадь водной поверхности 417,9 га). Единственный пресноводный водоём в Латгале, пляжам которого ежегодно присваивается почётный символ Международного Фонда экологического образования (FEE) – Голубой флаг, указывающий на чистоту, безопасность и развитую инфраструктуру.

Центральный пляж Большого Стропского озера

Территория центрального пляжа благоустроена различными элементами – пешеходным променадом для прогулок, который освещается в темное время суток, асфальтированной велодорожкой, а также открытой тренажерной площадкой для сторонников активного образа жизни.

Foto: Andrejs Jemeļjanovs

Посетителям центрального пляжа доступна уникальная понтонная конструкция на воде, которая состоит из "озерного променада", 25-метрового открытого бассейна на 4 дорожки, вышка для прыжков в воду, детского бассейна и площадки для отдыха с зонтиками и лежаками, использование которых абсолютно бесплатно.

Центральный пляж приспособлен также для отдыха семей с детьми, так как берег долгий и пологий, а рядом с пляжем установлена детская игровая площадка. Дети могут развлечься, покоряя различные игровые конструкции, катаясь на качелях и прыгая на батутах.

Для ценителей активного отдыха предлагается прокат электросамокатов, а "e-bike" предлагает услуги аренды электро-велосипедов, велокартов и спортивного инвентаря для SUP серфинга.

Центральный пляж Большого Стропского озера находится на расстоянии 8 км от центра города Даугавпилс. Добраться до пляжа удобнее всего на автомобиле, трамвае номер 3 (ближайшая к центральному пляжу остановка называется "Stropu ezers"), на автобусе номер 3 или номер 12 (ближайшая к центральному пляжу остановка называется "Internātskola"). Информация о маршрутах и расписании общественного транспорта доступна здесь.

Foto: Andrejs Jemeļjanovs

Доехать до центрального пляжа можно также на велосипеде, следуя региональному вело маршруту номер 35 "Daugavas loki", который на протяжении всего своего пути отмечен соответствующими указателями. Для удобства любителей активного отдыха пляж оборудован велостоянкой.

Пляж Stropu vilnis

Пляж Stropu vilnis расположен в 10 км от центра Даугавпилса, недалеко от центрального пляжа. На берегу Большого Стропского озера находится променад протяженностью 3 км, который соединяет центральный пляж и пляж Stropu vilnis.

Рядом с Большим Стропским озером находится парк приключений Daugavpils Tarzāns. На пляже Большого Стропского озера Stropu Vilnis доступны надувные водные аттракционы. Аттракционы предоставляет кемпинг Chill&Grill. Кемпинг предлагает доски SUP, лодки, места для пикника на свежем воздухе, места для палаток, места для трейлеров и кемперов, большое место для пикника с палаткой, прокат игр, теннис, новус, батут, шезлонги.

На территории пляжа работает кафе Buffet, которое открылось летом 2021 года. Недалеко также расположены Стропской лес, Стропская трасса активного отдыха и спорта и Стропская эстрада.