Tallink объявил дополнительные круизные рейсы из Риги в Хельсинки и на Аландские острова
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В августе и сентябре Tallink Grupp запланировал дополнительные круизные рейсы из Риги в Хельсинки и на Аландские острова, сообщили порталу Delfi на предприятии.

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Дополнительные рейсы состоятся 21 августа по маршруту Рига-Хельсинки-Рига и 4 сентября Рига- Аландские острова- Рига. Такое решение руководство круизной компании приняло, учитывая спрос.

Напомним, что в настоящий момент круизный паром Romantika уже ходит по указанным маршрутам. Ближайшие рейсы:

  • 7 августа - Рига-Хельсинки-Рига;
  • 10 августа - Рига- Аландские острова- Рига
  • 21 августа - Рига-Хельсинки-Рига
  • 28 августа - Рига-Хельсинки-Рига
  • 4 сентября - Рига- Аландские острова- Рига.

В июне и июле по этим маршрутам перевезено свыше 77 000 пассажиров и 4 000 единиц транспорта, а также пассажиры паромов зарезервировали более 3 500 номеров в гостиницах, что свидетельствует о желании отдохнуть более длительное время.

Заметим, что около 40% пассажиров Tallink – это люди в возрасте от 35 до 55 лет, 17% - молодёжь, а 13% - сеньоры.

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