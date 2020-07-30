Tallink объявил дополнительные круизные рейсы из Риги в Хельсинки и на Аландские острова

В августе и сентябре Tallink Grupp запланировал дополнительные круизные рейсы из Риги в Хельсинки и на Аландские острова, сообщили порталу Delfi на предприятии.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Дополнительные рейсы состоятся 21 августа по маршруту Рига-Хельсинки-Рига и 4 сентября Рига- Аландские острова- Рига. Такое решение руководство круизной компании приняло, учитывая спрос.

Напомним, что в настоящий момент круизный паром Romantika уже ходит по указанным маршрутам. Ближайшие рейсы:

7 августа - Рига-Хельсинки-Рига;

10 августа - Рига- Аландские острова- Рига

21 августа - Рига-Хельсинки-Рига

28 августа - Рига-Хельсинки-Рига

4 сентября - Рига- Аландские острова- Рига.

В июне и июле по этим маршрутам перевезено свыше 77 000 пассажиров и 4 000 единиц транспорта, а также пассажиры паромов зарезервировали более 3 500 номеров в гостиницах, что свидетельствует о желании отдохнуть более длительное время.

Заметим, что около 40% пассажиров Tallink – это люди в возрасте от 35 до 55 лет, 17% - молодёжь, а 13% - сеньоры.