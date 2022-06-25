У Риги никогда не было недостатка в амбициях. Наша столица всегда хотела быть большим, современным и влиятельным городом вне зависимости от того, в составе какого государства находилась в тот или иной момент. Например, построить самую высокую деревянную церковную башню в Европе или самый большой орган в мире. О последнем мы и расскажем.



Роскошный орган – гордость Рижского Домского собора – отреставрирован, великолепен и элегантен. Всем известна история о том, что у купольного органа более шести тысяч труб высотой от 10 метров до десяти миллиметров, но знаете ли вы, что все они спрятаны за проспектом, видимой частью инструмента? Впрочем, "трубы" проспекта тоже играбельны, просто пока не подключены. За проспектом трехэтажный лес труб с узкими проходами, усилителями, рычагами, виндладой, воздухопроводами и швеллерами. Внушительная техника, рождающая прекрасный звук.

За органом Рижского Домского собора ухаживают мастера Виестурс Илсумс и Микус Дзенитис, которые, как заботливые врачи, знают каждый миллиметр "организма", за которым следят. За звуковые волны органа вместе с другими артистами отвечает и руководитель музыкального отдела Рижского Домского собора и органист Айгарс Рейнис. Я встречаю их после традиционного "Концерта-пикколо", на котором в этот раз звучал Бах, музыка которого так созвучна органу нашего собора.

Все трое отзываются об инструменте с гордостью и уважением. И тому есть причина: в 1884 орган в Домском соборе Риги был самым большим органом в мире и до сих пор считается одним из самых выдающихся шедевров всемирно известной компании "E.F. Walcker & Co". В настоящее время от "золотого века" органов в мире сохранились только три крупных инструмента, построенных этой немецкой фирмой — в Вене, Бостоне и Риге.

Конечно, орган установили не на пустое место — еще до него в Рижском Домском соборе стоял инструмент, проспект которого изготовил в 1601 году "добрый мастер Якоб Раас" из Лейпцига, о чем гласила сделанная на нем золотыми буквами надпись. Теперь в органном проспекте Рижского Домского собора хорошо видно, где старая и новая часть: первая окрашена в темно-коричневый цвет, вторая в темно-синий, а ее автор — воспетый самим Иоганном Себастьяном Бахом строитель органов, еще один немецкий "великий мастер" Генрих Андреас Конциус.

Органный проспект сочетает в себе две эпохи: ренессанс с бургомистрами, ангелами и Иисусом на потолке, и барокко, к которой относятся боковые башни. "Здесь даже иерархия видна — наверху Христос, затем ангелы, градоначальники и в самом низу органист", — смеется Айгар Рейнис.