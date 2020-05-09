Тейка или Агенскалнс? Тест: насколько хорошо вы знаете окрестности Риги

Чиекуркалнс или Торнякалнс? Агенскалнс или "Маскачка"? Портал Delfi предлагает проверить, насколько хорошо вы знаете Ригу. Сможете узнать район по одной фотографии?

Мы выбрали шестнадцать фотографий не самых популярных и известных мест Риги. Выбор может оказаться неочевидным — похожие старые дома могут оказаться и в Агенскалнсе, и в Торнякалнсе, и на "Маскачке".

Придётся приглядываться и рассматривать детали, которые ускользают от внимания, даже если ходить мимо каждый день.

Выбирать нужно из двух вариантов, а результат вы узнаете, когда пройдёте тест до конца. Своим знанием Риги можно будет похвастаться в социальных сетях.