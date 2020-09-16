То ли парк, то ли лес: Три прекрасных дендрария в Латвии

Любители лесных прогулок с удовольствием ходят по природным тропам, забираются в густые заросли и... видят типичные для Латвии растения. Дендрологические же парки отличаются от привычных лесов тем, что там можно встретить деревья или кустарники, нетипичные для нашей полосы.
В Латвии есть три дендрария, в которых можно не только погулять на природе, но и познакомиться с разнообразным растительным миром. Можно выбрать одно направление, а можно отправиться в экспедицию и посетить все три. Ниже Тургид расскажет про каждый из них подробнее:
Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.